Susana Rodríguez se incorpora al cuadro de ‘trainers paralímpicos’

Madrid.- La gallega Susana Rodríguez, cuatro veces campeona del mundo de triatlón paralímpico, y la madrileña Eva Moral, medallista de bronce en los Juegos de Tokio, también en triatlón, son dos de las doce incorporaciones al equipo Trainers paralímpicos, por el que deportistas con discapacidad trasladan sus valores y experiencias adquiridas en su trayectoria a empresas o entidades interesadas en fomentar el alto rendimiento.

José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes, ejerció este martes de anfitrión de la firma del convenio de colaboración por el que se renueva el proyecto ‘rainers paralímpicos entre el CSD, el Comité Paralímpico Español, Fundación ONCE y las empresas del grupo social ONCE. Esta idea nació como iniciativa de formación en 2015 dentro del Programa ADOP empleo PROAD, de la Fundación ONCE, el Comité Paralímpico Español (CPE) y el Consejo Superior de Deportes. Su objetivo consiste, entre otras cosas, en favorecer la incorporación al mundo laboral de los deportistas que finalizan su carrera en la alta competición o que siguen inmersos en ella participando en campeonatos.

De esta forma, el programa pretende aprovechar los valores de trabajo, fuerza de voluntad o superación que, unidos a la capacidad para gestionar adversidades, encarnan estos deportistas y que pueden ser aplicados al ámbito de la empresa en su máxima expresión. “La renovación de este acuerdo es una parte muy importante de lo que hace el Comité Paralímpico. Hablamos de personas con discapacidad que tienen que seguir su vida y si podemos ayudar a construirla y formarse es parte de nuestro deber. Hay vida más allá del deporte, una vez que se acaba el alto nivel, y nosotros queremos ayudar a la gente en ese momento del día después en el que igual no saben qué camino tomar”, dijo Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español. EFE