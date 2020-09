Suspendido el Compostela-Pontevedra por un positivo

Compostela y Pontevedra no disputarán esta tarde el encuentro amistoso que tenían previsto celebrar en el Verónica Boquete de San Lázaro a puerta cerrada. Ambos clubs se han puesto de acuerdo para cancelar el choque después de que ayer resultase positivo en coronavirus un familiar de un componente de la plantilla compostelanista.

La medida se toma por precaución, aunque el club blanquiazul asegura que se han cumplido los protocolos a rajatabla, pues el jugador permanece aislado en su domicilio desde que su familiar comenzó a tener síntomas, el pasado jueves.

Al no haberse producido contacto alguno entre el futbolista y sus compañeros, y a pesar de que no se vaya a disputar el choque, el resto de la plantilla que dirige Yago Iglesias continuará su plan de trabajo habitual. Esta tarde, en lugar de jugar el partido optarán por volver a entrenarse. No hay razón para cambiar los planes, y por ello siguen en pie no solo las sesiones de entrenamiento, sino también el amistoso del sábado ante el Arenteiro en O Carballiño, al que sí podrá acceder la afición (18.00 horas).