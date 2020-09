Tadej Pogacar reina en París y mete a Eslovenia en el libro de oro del Tour

··· “Cuando llegamos al Tour con mi equipo no pensábamos en ganar el Tour, era un sueño, pero a veces los sueños se hacen realidad”, aseguró el esloveno Tadej Pogacar tras cruzar con el maillot amarillo la línea de meta de los Campos Elíseos de París. A un día de festejar sus 22 años, reconoció que no asume todavía la gesta. “Cuando me dijeron ayer que podía ganar tuve un sentimiento indescriptible. Era una locura tras una aventura increíble. Creo que todavía no me doy cuenta y que me van a hacer falta semanas para que lo digiera”, aseguró Pogacar.