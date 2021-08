Tania Castiñeira, campioa de Europa

TAEKWONDO A moañesa Tania Castiñeira proclamouse onte campioa de Europa sub-23 de taekwondo logo dunha brillante competición en Tallín (Estonia) e dunha final moi igualada.

Castiñeira foi superando a todas as súas rivais ata atoparse no combate decisivo coa rusa Kristina Adebaio. Despois de tres asaltos houbo que recorrer ao punto de ouro, resolto a favor da galega con dúas accións de puño para proclamarse campioa de Europa en +73 quilos.

“Estou moi contenta de pechar a etapa sub-21 cun ouro, xa que fixera prata en 2018 e bronce en 2019. Era a hora de quitarme esa espiña e o fixen”, comentou a deportista do Hebe.

Tamén competiron onte no peso pesado as galegas Desirée Rivadulla (Suh Sport) e Nuria Cernadas (Natural Sport), que caeron na ronda de cuartos de final. No mesmo chanzo quedou Arlet Ortiz (-57 kg, Mat’s), que estivo a piques de acadar unha medalla. Yadira Reimúndez (-57, Mat’s) perdeu nos oitavos. ECG