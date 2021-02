Tapia valora la estabilidad en el Celta y no se plantea salida alguna

Vigo. El jugador Renato Tapia destaca que en el Celta de Vigo ha encontrado la “estabilidad” que ansiaba desde hace años e insiste en que en su cabeza no está un “cambio de aires”, a pesar de que en el equipo gallego admiten que varios clubes siguen al jugador, de nacionalidad peruana, a raíz de la temporada que está realizando a las órdenes de Eduardo Coudet.

“Llegar a un país nuevo y que hablen de ti, que se reconozca tu trabajo, satisface mucho. Hace que uno se sienta valorado”, comenta el centrocampista en una entrevista con LaLiga, en la que explica que no dudó en dar el salto al fútbol español, después de siete años jugando en Holanda, en cuanto recibió la oferta celeste.

Tapia señala un inicio de curso fue “duro” porque los resultados no acompañaban, y no encuentra una explicación a por qué el equipo no funcionó con Óscar García Junyent en el banquillo, aunque la llegada del argentino Eduardo Coudet a la dirección del equipo fue clave en la reacción del Celta.

“Nos hemos dado cuenta de lo que somos capaces, creo que este equipo da para más y vamos a dar más del cien por cien para llegar arriba”, apunta el futbolista de la plantilla celeste que más minutos acumula en el presente campeonato.

Tapia califica a LaLiga como “una de las mejores, sino la mejor liga del mundo”, afirma estar en un “buen momento” pero cree que todavía puede dar “mucho más” al Celta de Vigo en su contrato hasta 2023. DMG