Tarrío, sin complejos frente a los mejores

Es un sueño y una oportunidad única. Esa cita por la que tanto han peleado él y su equipo. Estar en un entorno idílico y con los mejores golfistas del mundo, siendo uno más, confiado en su juego, en un buen momento de la temporada, “sin complejos” y con un mensaje claro: “Estaría contento si sigo mi plan y juego mi golf. Me da igual que termine ganando, entre los 10 primeros o falle corte. Si hacemos lo que hemos venido a hacer, a trabajar bien y a disfrutar en cada momento sin dejarme influir por el torneo, estaría contento y daría igual la posición final”.

Así afronta el compostelano Santi Tarrío su debut desde hoy en el PGA Tour con la disputa del Mayakoba Golf Classic en El Camaleón Golf Club de Playa del Carmen (México), un torneo con 7,2 millones de dólares en premios, una excepcional lista de participantes incluido el número 1 del mundo y reciente ganador del Masters de Augusta (Dustin Johnson) y en el que junto al golfista del Club Val de Rois solo acude otro español, Rafa Cabrera Bello. “Es mi primera vez en el PGA Tour y todo es un poco distinto aunque al fin y al cabo se trata igual de un torneo de golf. Se trata de jugar mi juego lo mejor posible en un campo con hierba diferente al que nunca jugué, pero llevo tres días adaptándome y creo que estoy en el mejor momento de la temporada después de estar jugando bastante mal”, analiza y prosigue: “Vengo en buena dinámica así que intentaré hacer lo mejor posible y a ver al final de la semana dónde estamos”.

Valiente, seguro de sí mismo, insiste en que “es mi primera vez junto a los mejores jugadores del mundo pero eso no me debe preocupar, y si me ganan que sea porque son mejores y no porque no supimos afrontar el torneo”.

“No tenemos que tener complejos. Vamos a hacerlo lo mejor posible. Me siento bien, el campo me gusta, estoy pegándole mejor que nunca en la temporada y creo sinceramente que podemos hacer un buen torneo”, asevera el compostelano, número 364 en el ranquin, que ansía con tener como pareja a “Justin Thomas, a Brooks Koepka o a Abraham Ancer, que son jugadores diferentes pero me gustaría ver cómo le pegan y Ancer cómo ejecuta el approach y cómo patea”.