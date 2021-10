Tarrío: “Sin hacer mi mejor golf estuve ahí con los mejores”

Sin descanso. Sin tiempo para analizar lo sucedido en el Open de España. Siete horas de viaje por carretera hizo ayer por la tarde Santi Tarrío: desde Madrid a Valderrama, donde a partir del jueves juega otro torneo del Circuito Europeo y donde hoy lunes ya se entrenará. El golfista de Touro acabó en el puesto 24.º el Abierto, tras entregar cuatro tarjetas de 66, 68, 69 y 70 golpes: 273 en total, -11. Dos golpes más que el número uno del mundo, Jon Rahm. Más lejos, a ocho, quedaron Rafael Cabrera-Bello y Adri Arnau, campeón y segundo.

Tarrío atiende amablemente la llamada de EL CORREO y valora su actuación en el Open de España: “Lo positivo es que sin jugar ni mucho menos mi mejor golf estamos en el pelotón: a nada que mejore un poquito, podemos estar arriba de verdad en estos torneos. Contento por eso, por pelearme con los mejores, pero no jugué mi mejor golf esta semana, intentamos hacer las mínimas posibles y un puesto 24 al final, para cómo jugué, está bien. Pero buscamos un pelín más”.

Santi ve “una anécdota” acabar a dos golpes de Rahm, que “quizá no jugó todo lo bien que esperaba. Pero nosotros nos queremos comparar siempre a los que están arriba en cada torneo, esta semana Cabrera y Arnau. Nos han sacado ocho golpes, y creo que podían haber sido unos cuantos menos. Cometí demasiados errores para mi tipo de juego, aunque también es verdad que hice muchos birdies. Hay que intentar corregir esos errores no forzados, y esta semana, más y mejor, esperemos”, detalla.

Lamenta Tarrío no haber sido Cabrera o Arnau. “No sé si tan arriba, pero tengo la sensación de que de no haber cometido algunos errores medio absurdos, podía haber estado peleando por el torneo. Bueno, al final todos fallamos y hay que asumirlos, mejorar y ya está”. Ayer hizo seis birdies en siete hoyos, “llegamos a ir cuartos del torneo a mitad de vuelta, pero al final “se nos complicó”.

En especial, Tarrío incide en que “toda la semana el drive no estuvo al nivel acostumbrado, fallamos demasiadas calles y eso me metió en muchos problemas. No suelo pegarlo tan mal, algo se desajustó ahí y tengo hasta el jueves para solucionarlo”.

Y lo que sí celebra es haber vivido “una semana en la que ha sido muy bonito volver a ver tanta gente en un campo de golf, sobre todo muchos niños”, concluye.