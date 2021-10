Tener que escoger once, el ‘bendito’ problema de Rodri

Rodri Veiga, entrenador del Compostela, esbozó una sonrisa cuando se le preguntó por el “bendito” problema que tiene para el partido frente a la Gimnástica Segoviana (domingo, 12.00 horas, estadio Vero Boquete de San Lázaro): el problema de un entrenador cuando tiene que escoger un once titular... y hay más de once que lo están haciendo bien, que están rindiendo. Con una sola baja, la de Jordan, para recibir al cuadro segoviano, con Fer Beltrán y Roberto Baleato recuperados “aunque no en su plenitud física”, lógicamente; con Roque o Saro respondiendo en el lateral derecho, como Jimmy o Salado o Matías en el izquierdo, con muchas combinaciones para el centro del campo Antas, Samu, ya Baleato y Beltrán; los interiores (Rafa Mella, otra vez Salado, Escudero) y la delantera (Primo, también Escudero, Pablo Durán)... escoger puede ser difícil.

“Sí, por suerte debo elegir. La baja de Jordan creo que es importante, pero dentro de eso, si no está hay que buscar fórmulas e intentar acertar con los once que son los más convenientes para el plan de partido y para enfrentarnos a un buen rival”, dijo, sin más, el técnico de la SD. Sin pistas. El once frente a la Gimnástica se verá el domingo.

RIVAL. “Sólo ha perdido la primera jornada y la pasada ante el Pontevedra. Está haciendo las cosas bien y es un equipo atractivo. Personalmente, lo que le pude ver estas semanas me ha gustado: es combinativo, quiere tener la pelota, generar superioridades desde atrás, movilidades con laterales por dentro... un equipo interesante y que seguro que nos va a poner las cosas difíciles”.

POSESIÓN. “Se verá el domingo (si es un Compos que quiere tener más el balón que la Gimnástica o que es más contragolpeador). Creo que este año la evolución del equipo ha ido a transitar un poco mejor, a ser un poquito más verticales, y seguimos trabajando. Soy consciente de que debemos mejorar en la circulación de balón, como quedó patente el día del Marino, sobre todo en el último cuarto de campo la movilidad de los jugadores debe ser más rápida y estamos trabajando para mejorar en eso”.

EL 1-0. “Espero un partido en el que la posesión de balón está disputada o al menos a nuestro favor, y a partir de ahí seguramente el equipo que se ponga por delante tendrá mucho ganado porque somos dos equipos que van a gestionar bien la pelota”.

SIN SUSTOS. “Es un día festivo por el Samaín, pero lo que hay que esperar es que gane el mejor y que seamos nosotros, desde el primer minuto debemos entrar como creo que estamos haciendo todos los partidos y ojalá que los puntos se queden en casa. Ojalá no nos den ningún susto, claro; es una jornada festiva por ese lado, y es bonito que la gente participe”, comentó entre risas.

BLOQUE. “Tiene buenas individualidades, pero creo que sobre todo lo más destacable de la Segoviana es el bloque. Por lo que decía antes, es un equipo que se ve que está muy trabajado, sobre todo a nivel de movilidades: ocupa bien los espacios y tiene las ideas muy claras. Seguramente, más allá de las individualidades, que también las tiene, lo que me preocupa es el colectivo”, incidió.