Teo acollerá en xullo unha proba oficial do FIP RISE

Santiago. Entre o 13 e o 18 de xullo celebrarase no Concello de Teo unha das probas oficiais do FIP RISE. O torneo internacional de pádel, promovido por Hugo Suárez, director da escola do Family Pádel, e Carlos Montilla, de I-Radia Crea, chega por primeira vez a Compostela, poñendo á cidade no mapa do circuíto profesional internacional, o World Padel Tour.

Vai ser un torneo aberto a calquera parella con licenza federativa, con dúas categorías, masculina e feminina e 3.000 € de premios en cada unha. As inscricións pódense realizar xa na web da Federación Española. Xogarase no Club Family Los Tilos. ECG