Terceira edición das xornadas de empoderamento do HC Raxoi en Vite

HOCKEY O pavillón compostelán de Vite dá a benvida esta fin de semana (do sábado ao luns) a algunhas das mellores xogadoras de hockey a patíns de España e do mundo, grazas ás III Xornadas de Tecnificación e Empoderamento que organiza o HC Raxoi.

Debido ás restriccións pola pandemia de covid-19, esta vez a cita celebrarase cun aforo moi reducido: serán dous grupos de dez persoas, que deberán cumprir un estricto protocolo de seguridade e prevención.

As xornadas teñen o obxectivo principal de axudar a reducir as diferenzas de xénero no deporte, e están dirixidas a mozas de entre 12 e 17 anos de idade. Como monitoras e adestradoras estarán Ainhoa García, seleccionadora galega, e importantes xogadoras como Elena e Sara González Lolo e Natasha Lee Suárez. ECG