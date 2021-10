Teresa Perales centra en su madre la ayuda recibida

Oviedo. La ganadora del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2021, Teresa Perales, centró su discurso durante la ceremonia de entrega en la figura de su madre, Sebi, a la que se refirió en una decena de ocasiones para agradecerle ese “aquí estoy para ayudarte”. “¡Quién me iba a decir en 1995 cuando oí las palabras no vas a volver a andar que el camino que iba a recorrer con mi silla me iba a llevar hasta aquí!”, afirmó en el teatro Campoamor, antes de recoger el galardón del rey Felipe, que la definió como “un orgullo para España”.

La nadadora aragonesa, 27 medallas paralímpicas, vio a su madre a su lado, cuando quiso bañarse en la piscina, ser diputada, escribir un libro o ir al desierto saharaui a llevar latas de sardinas. EFE