Todo apunta a la suspensión del Valencia-Obra por un brote de covid

Es un comentario recurrente en las ruedas de prensa de Moncho Fernández siempre que sale a colación el tema de los aforos o incluso algún caso de covid. El técnico del Monbus Obradoiro asume que lo que ocurre en el ámbito deportivo no es ajeno a lo que ocurre en el ámbito social, que el reflejo de lo que sucede en uno acaba repercutiendo en el otro, y por eso casi ni extraña tampoco que si España registra 26.412 nuevos casos de coronavirus desde el martes, de los que 6.808 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas frente a los 4.827 registrados el martes, haya afectados también entre los deportistas.

El Río Breogán fue el primer equipo afectado por un brote este curso. Cuatro de sus jugadores (Trae Bell-Haynes, Kevin Larsen, Rasid Mahalbasic y Dzanan Musa), así como familiares, algún empleado de la entidad e incluso aficionados se vieron contagiados tras el duelo contra el Gran Canaria, donde apareció el primer positivo, y ahora es el Valencia Basket, rival del Obra este domingo (20.00 horas) el que ha detectado nuevos casos de covid-19 en su plantilla, incluido su cuerpo técnico. Aunque han sido varios los clubes que han sufrido este revés con contagios puntuales, el del cuadro che se podría considerar el segundo brote en la Liga Endesa después de haberse disputado ya 12 jornadas.

Parece más que evidente por tanto que el encuentro en La Fonteta de este fin de semana se aplazará. Se espera que durante este viernes se sepa el alcance exacto de los contagios, que podría ser un brote, y los días durante los que deberá estar aislada la plantilla, tanto los afectados como los que han dado negativo en las pruebas PCR a las que fueron sometidos todos en las últimas horas. Joan Peñarroya y sus pupilos están pendientes de lo que dictamine hoy la Generalitat Valenciana para saber qué medidas tomar.

Además del duelo ante el conjunto compostelano seguramente también se suspenderá el partido del miércoles de la Eurocopa ante el Frutti Extra Bursaspor turco, aunque podría haber alguno más según el número de casos y la evolución.

Buen estado. Los positivos confirmados hasta ahora se encuentran en buen estado y solo alguno de ellos tiene síntomas leves, aunque tanto contagiados como aquellos que han dado negativo están aislados y se someterán a nuevas pruebas en las próximas horas.

El lunes el club anunció el positivo del base belga Sam Van Rossom, que ya no viajó a Italia para disputar el encuentro del martes en la cancha del Reyer Venecia, y era consciente de que dada la alta capacidad de transmisión de algunas de las nuevas variantes del virus era probable que hubiera nuevos contagios como así ha sido. A última hora de este jueves las sospechas se han hecho realidad.

Desde el Monbus se esperan noticias para saber si tiene que suspender el desplazamiento. Por parte de la ACB se les informó de la situación a media tarde pero siempre con la cautela de que debe ser la Generalitat Valenciana la que tiene potestad para decidir qué protocolo de actuación debe seguir el Valencia y por tanto si hay causa justificada o no para el aplazamiento. Con el número de casos que se rumorea que existen ya entre la plantilla, cuatro, semeja complicado que haya cita en La Fonteta este domingo.

MÁS TIEMPO PARA KASS. El aplazamiento, de confirmarse, alivia en cierta medida los males de un Monbus Obradoiro que ha aprendido a convivir con la Ley de Murphy: porque en los vaivenes de la enfermería, si algo puede fallar, fallará.

Moncho Fernández ha perdido en este inicio de curso a Álex Suárez -un comodín en el juego interior y un jugador con un físico y una coherencia y una inteligencia en su juego incalculable- por un tiempo aún indefinido; sigue sin poder poner fecha al regreso de Laurynas Beliauskas después de que ayer se confirmase que no se han logrado reducir los 2 milímetros de su rotura de fibras en el cuádriceps izquierdo; y por el medio ha tenido que afrontar lesiones más o menos dilatadas en el tiempo como las que afectaron a Braydon Hobbs o a Henry Ellenson, que este pasado sábado, por ejemplo, se quedó en el hotel de Andorra afectado por un proceso vírico detectado apenas una hora antes del inicio del choque.

En el colmo de los reveses, el Obra enmudeció el miércoles cuando se produjo una nueva lesión de tobillo con Kassius Robertson, máximo anotador y catalizador de juego ofensivo del equipo. “Estamos pendientes de sus pruebas”, confirmaba el entrenador compostelano en la rueda de prensa de la mañana. “Ayer paró y dejó de entrenar lógicamente y espero a lo que nos digan los médicos, no me quiero aventurar porque siempre hay que tener prudencia y no quiero decir lo que luego no va a ocurrir. Mejor esperar a lo que nos digan y luego valorarlo”, añadía.

Esta ausencia obligaría a Moncho Fernández a un nuevo rompecabezas táctico pero todo apunta a que, cuando menos, podrá esperar una semana más.