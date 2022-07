Todo preparado para vivir las finales del Abanca Pantín Classic Galicia Pro

El Abanca Pantín Classic Galicia Pro 2022, que celebra su 35 aniversario, vivió ayer las semifinales en categoría masculina. La primera pelea enfrentó al vasco Adur Amatriain y al canario Luis Díaz. Ambos dieron lo máximo de sí, pero fue finalmente el vasco, y ganador de la última edición quien adelantaba en el último segundo y avanzaba a la final.

En la segunda semifinal se enfrentaban en español Kai Odriozola y el francés Tiago Carrique. Estos dos jóvenes surfistas llegaban a las semifinales con muy buenas puntuaciones, pero en esta última serie fue el español el que se impuso y continúa avanzando. Además, durante el día de ayer tuvieron lugar multitud de actividades en el recinto del Abanca Pantín Classic Galicia Pro 2022. Desde una limpieza de playa a cargo de We Sustainability y Cabreiroá, con el apoyo de la Ludoteca Corresponsables; diferentes talleres a cargo de Vithas; clases de skate en la pista instalada y diferentes actuaciones musicales. Ya en la jornada de hoy se coronarán los campeones de esta edición, con la competición comenzando a las 11.00 horas para la disputa de las semifinales en categoría femenina.

Además, esta edición ha traído consigo una gran variedad de novedades, entre ellas la adición de un stand a cargo de Parque Ferrol en el que desarrollan un taller de tie-dye. Este evento internacional supone cada año una gran inyección económica para toda la comarca de Ferrolterra, y esta empresa local no ha dudado en apoyar esta nueva edición. “Estamos orgullosos de patrocinar el 35 aniversario del Abanca Pantín Classic Galicia Pro, como empresa local tenemos el compromiso de apoyar a nuestra comarca, y este evento representa una gran oportunidad para ello”, expresaban desde la institución.

Con cada edición la playa de Pantín acoge a surfistas y turistas llegados desde todo el mundo y, desde Parque Ferrol “estamos comprometidos en promover el desarrollo de este tipo de eventos, que posiciona a la costa gallega y a la comarca en el mapa mundial, además de actuar como reclamo para el deporte, el turismo y el ocio”, añadían desde la institución. Mediante el stand instalado en recinto del evento, buscan reforzar el vínculo entre el deporte y el ocio, ofreciendo un taller de tie-dye disponible para todos los que acuden al evento, donde pueden hacerse una camiseta o bolsa de tela totalmente personalizada. “La activación que hemos desarrollado ha tenido un gran éxito, se han hecho más de 100 camisetas diarias”. Durante todo el día de hoy continuará abierto este creativo taller.

NUEVA COLECCIÓN DE ROPA. La prueba celebra su 35 aniversario con una nueva y exclusiva colección de ropa que proyecta la filosofía del evento: el máximo respeto por el medio ambiente.

Apostando por colores fluor y estampados con inspiración ochentera, la diseñadora valdoviñesa Ana Pena relata el proceso de inspiración, diseño y creación de esta nueva colección de ropa que celebra los 35 años del evento de surf más longevo de Europa. “Yo he crecido con el Pantín Classic desde pequeñita, y he visto la evolución de todo. El año pasado se me dio la oportunidad de diseñar la colección, fui valiente, lo hice y, este año repetimos en el 35 aniversario”, decía.