Todos contentos con la gestión federativa

LA TORMENTA desatada hace tres semanas en la que se acusaba al presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales de grabar sus conversaciones con miembros del Gobierno español parece que va amainando. Al menos esa es la conclusión que se saca de la reciente Asamblea del fútbol español en la que estaban en juego los apoyos de los que disponía el presidente, que a la hora de la votación contó con el respaldo unánime de todos y cada uno de los allí presentes.

Desde que el pasado 18 de abril se conocieran las conversaciones que Rubiales había mantenido con el jugador del Barcelona y presidente de la empresa Kosmos, Gerard Piqué para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita, audios que levantaron una gran polémica por todo lo que se decía en los mismo y, posteriormente, las acusaciones hacia la figura del presidente del ente federativo de grabar sus conversaciones con altos mandatarios españoles, la marejada no dejaba de subir y amenazaba con llevarse por delante al principal implicado. Es más, se dio a conocer el malestar del Gobierno de Pedro Sánchez, dando a entender que le habían puesto la proa a Rubiales, un hombre que lo negó todo y que dijo que solo daría cuenta de sus actuaciones ante los asambleistas.

Lo cierto es que o Rubiales les convenció con sus explicaciones o les da lo mismo lo que se haga desde la presidencia siempre que el organismo federativo siga soltando los euros con lo que mantener el tinglado, unos euros que en buena medida llegan de la celebración de la polémica Supercopa en el país asiático y que han permitido a la FEF incrementar de forma notable las ayudas directas a los clubes modestos que dependen, en buena medida, de ello para sobrevivir. Es más, los asambleistas aprobaron por unanimidad la nueva retribución del presidente que hasta la fecha era una parte fija y otra variable -160.000 euros fijos y a mayores el 0,15% de los ingresos federativos-. Ahora cobrará 675.000 euros brutos al año además de 3.000 euros como complemento mensual para ayuda a la vivienda.

“Hay gente -había dicho en su día Rubiales saliendo al paso de lo que cobraba- que me compara con el presidente del Gobierno. No lo entiendo. La Federación es una entidad privada del deporte. Solemos poner unas comparaciones con otros presidentes, pero lo descartamos. El presidente de la Federación es el que menos gana. Hay que comparar peras con peras. Somos una entidad privada, no pública”, dejando entreveer que esa comparativa tendría que realizarse con el sueldo del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, que ronda los tres millones de euros.

Dado el cariz que habían tomado los acontecimientos con las filtraciones conocidas de sus audios y esas supuestas grabaciones, Luis Rubiales echó mano de dos de sus mejores hombres, Tomás Cueto comisionado de Control Externo y Andreu Camps, secretario general de la Federación. Precisamente este último quiso dejar meridianamente claro que “no se ha destinado un solo euro público a espionajes ni seguimientos de sindicatos. Ni dinero público ni un solo euro del dinero privado de la Federación. La RFEF no tiene nada que ver con este tema y no ha pagado absolutamente nada”, dijo sobre el supuesto espionaje a David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, cargo que había ocupado con anterioridad el propio Rubiales antes de llegar a la Federación tras sustituir en la presidencia a Ángel María Villar que tuvo que dejarla al ser detenido acusado de varios delitos.

Sin embargo, si era de esperar la defensa que sus dos compañeros hicieron ante la Asamblea, no dejó de sorprender que saliese también a apoyarlo públicamente el actual presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, que no se cortó un pelo afirmando que “confío plenamente en el trabajo que estás haciendo. Siempre tendréis mi respeto, mi admiración y mi cariño”. Lo que está por ver es si ese cariño y respeto también lo tiene en Moncloa.

Y, mientras tanto, desde el entorno de Rubiales se ha dejado caer que todo este ‘lío’ lo ha montado el tío del presidente, Juan Rubiales, ex jefe de Gabinete de su sobrino y que estaría moviendo los hijos para dejarlo caer, cuando también ha trascendido que la Fiscalía Anticorrupción le tomó declaración el pasado lunes en el marco de las diligencias abiertas para determinar la posible comisión de irregularidades al frente del órgano federativo tras la denuncia interpuerta por Miguel Galán, presidente del Centro de Formación Profesional de Entrenadores de Fútbol a raiz de los audios conocidos como ‘Supercopa Files’, además de otra querella criminal por los delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. De cómo acabe todo esto dependerá el futuro de Rubiales al frente de la FEF.