Todos los caminos que llevan al fútbol

El santiagués entiende que el hecho de haber competido en diferentes ligas y países le ha dado un bagaje y una experiencia extraordinaria a nivel personal. Aplaude que el “interactuar con jugadores de múltiples culturas es un regalo que realmente valoro y me ha abierto los ojos en muchos aspectos”, al tiempo que en el ámbito futbolístico “te da una visión más panorámica de las metodologías y dinámicas que se aplican en otros contextos futbolísticos, de los cuales trato de interiorizar lo que me parece más interesante”.

“Es, sin duda, un camino diferente, que me da la posibilidad de acceder a diferentes realidades, pero, en lo estrictamente deportivo, no creo que me aporte ninguna ventaja con respecto a los futbolistas que han continuado su trayectoria en Galicia”, asevera.

Porque no siempre es fácil volver. “Existe mucho escepticismo con respecto al nivel de otras ligas y se suele volver al escalón del que saliste, a pesar de la progresión que hayas podido experimentar en contextos totalmente profesionales. Los clubes siguen confiando en la gente que ven jugar en el día a día, lo cual también tiene su lógica, en cierta medida”, acepta.

Reflexiona Tino que “el radar de los equipos gallegos no llega tan lejos, por lo que seguramente equipos y entrenadores que me conocerían si hubiese pasado los últimos años jugando en Galicia, no tengan ni idea de quién soy”. “Sin embargo, a nivel semiprofesional, muchos de los fichajes siguen siendo por el boca a boca y por los contactos que cada uno tiene. Afortunadamente, sigo teniendo muchos amigos y conocidos en el fútbol gallego y no creo que suponga una desventaja muy importante el haber estado fuera. He jugado en 3.ª División en dos etapas distintas y considero que el nivel es muy similar”, defiende.