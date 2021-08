Mondelo se defiende y rechaza sorprendido las acusaciones de Xargay

BALONCESTO El español Lucas Mondelo, ex seleccionador nacional femenino de baloncesto, emitió este martes un comunicado como respuesta a las graves declaraciones de la exjugadora Marta Xargay publicadas por El País, en las que reveló que sufrió un maltrato psicológico que derivó en trastornos alimenticios.

Además, el técnico, destituido como responsable del combinado nacional tras los Juegos de Tokio 2020, también se refiere a las palabras de Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), y al comunicado publicado por esta.

“Quiero expresar mi rechazo total, sorpresa y consternación por las supuestas responsabilidades atribuidas a mi persona sobre presuntas situaciones médicas de Marta Xargay, así como por la acusación de una supuesta conducta impropia en el desempeño de mi trabajo como entrenador tanto en el club Dinamo de Kursk (temporada 2018/19) como en la Selección Española de Baloncesto”, indica en el primer punto del comunicado.

Mondelo aduce que con Xargay siempre ha mantenido “una relación de cordialidad, cercanía y profesionalidad manifestada por ambas partes en múltiples entrevistas, mensajes y audios de whatsapp, entre los que destaco el que me envió en mayo de 2020 al anunciar su parón en el basket y que guardo con el cariño correspondido entre ambos”, indica.

El ex seleccionador nacional tuvo palabras por el comunicado emitido por la FEB. “Aunque el Presidente conocía que se iban a publicar estas declaraciones, nada se me comunicó. Además, a día de hoy el Presidente no se ha puesto en contacto conmigo para conocer mi opinión, la de su Seleccionador Nacional Absoluto, sobre este grave asunto, dando por veraces unas manifestaciones que en nada se ajustan a la realidad, con vulneración de derechos fundamentales y con el claro objetivo de dañar al máximo mi reputación, todo dentro de la campaña de acoso a la que estoy siendo sometido, tras la renovación de mi contrato hasta 2024”, indicó.

Mondelo niega tener conocimiento alguno de los “problemas alimenticios” sufridos por Xargay: “Además, indicar que la responsabilidad sobre la alimentación de las jugadoras no corresponde al entrenador sino a los servicios médicos de la FEB o del club, que reitero, jamás me indicaron que la jugadora padeciera trastorno alguno”.

Finalmente, el comunicado de Mondelo concluye reafirmando su “intachable” trabajado durante más de una década en el baloncesto español femenino. EFE