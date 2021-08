Oyarzabal: “Estamos contentos y eso es más importante que el físico”

FÚTBOL Mikel Oyarzabal, delantero de la selección española de fútbol olímpico, confesó que este domingo fue “un día duro” en el aspecto físico tras el esfuerzo hasta la prórroga en la victoria en cuartos de final contra Costa de Marfil (5-2), pero que el equipo está “contento” y “con ganas”, lo que “muchas veces es más importante”.

“El equipo, como es lógico, hoy es un día duro. Estamos contentos, pero cansados de todo el esfuerzo de ayer; se hizo un gran trabajo y gracias a ello sacamos el partido adelante. Creímos hasta cuando las cosas estaban complicadas, pero el equipo está contento, con ganas, y eso es muchas veces más importante que lo físico”, dijo en rueda de prensa.

“La verdad que, como dices, el tramo final de temporada desde la final de Copa del Rey sí que el cansancio se notaba, pero me estoy encontrando bien ahora en estos partidos de Olimpiada. Físicamente estoy llegando bien, con mejores y peores días. Además, los días entre Eurocopa y Olimpiadas me vinieron bien para desconectar mentalmente, que muchas veces es lo que necesitas”, amplió sobre su caso particular.

Un Oyarzabal que ha jugado de falso 9 durante los cuatro partidos que van de Juegos Olímpicos y que podría variar su posición para las semifinales del martes contra Japón después del triplete anotado por Rafa Mir.

“Me está tocando jugar a mí de 9, pero todo el mundo es importante y lo hemos demostrado. Juegue quien juegue da el nivel y la talla. Tanto Rafa como yo somos de diferentes características, tendrá sus cosas mejores y peores, pero todos estamos aquí para ayudar”, comentó a EFE.

“Yo estoy para lo que el míster me pida. Llegados a este punto, estamos dispuestos a todo. No es la posición en la que más partidos he jugado, pero ya lo hice en la Real y en el Europeo sub-21 o con la absoluta”, añadió.

El futbolista de la Real Sociedad fue el autor del 3-2 que puso a España por delante en la prórroga. Lo hizo desde el punto de penalti, una posición en la que es un especialista: “Estaba tranquilo porque sabía lo que iba a hacer”, completó. efe