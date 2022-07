Tour: Vingegaard aguanta el ataque de Pogacar; gran victoria de Matthews

··· El australiano Michael Matthews volvió a levantar los brazos en el Tour de Francia cinco años después de la última de sus cuatro victorias anteriores en la ronda gala, un nuevo renacer en su carrera que él mismo define como “una montaña rusa”. “¿Cuántas veces he caído y me he tenido que levantar? En todos esos momentos difíciles, mi mujer y mi hija han creído en mi. El viernes dejé escapar una gran ocasión y tuve una discusión con ellas. Esta mañana de nuevo. Mi mujer me dijo que si quería ganar tenía que comportarme como un verdadero jugador. Tenía razón”, dijo el corredor del BikeExchange. “Ésta es la recompensa de todos los sacrificios”, añadió .

··· Sobre la etapa de ayer, señaló que tenía que atacar a sus compañeros de fuga porque eran superiores en la subida final. “No he parado de atacar en 70 kilómetros, creo que he dado un buen espectáculo”, subrayó.