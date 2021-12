Trabazo e Feijoo gañan o Autonómico de ciclocrós

MACEDA O fin de festa da temporada autonómica mesturou este domingo todos os ingredientes característicos do ciclocrós. O mal tempo, o barro, a emoción e un circuíto do máis completo formaron na localidade ourensá de Maceda o cóctel do Campionato de Galicia 2021. As dúas principais referencias galegas nos últimos anos, a elite Irene Trabazo (XSM) e o elite Iván Feijoo (Academia Postal-Abanca), encabezaron o palmarés do XIV Ciclocrós Castelo de Maceda-Copa Deputación de Ourense. Quince títulos puxéronse en xogo na décimo sétima e última cita do calendario que arrancou a principios do pasado mes de outubro.

Irene Trabazo dominou con autoridade a proba elite-sub23 e júnior nun escenario enlamado, pero máis esvaradío que pastoso. A vitoria na carreira masculina decidiuse nos últimos metros, despois de que Iván Feijoo tivera que remontar tras sufrir unha avería na primeira volta. ECG