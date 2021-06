Treinta años del salto de la SD al fútbol ‘grande’

Treinta años no son nada. No bastan, al menos, para dejar en el olvido la memorable previa de la fabulosa noche de San Juan que se vivió en Compostela en 1991... celebrando la no menos fabulosa tarde de fútbol, e incluso la jornada entera, vivida un 23 de junio. Ese día, que rivaliza en la lucha por ser uno de los mejores recuerdos de la historia del Compostela, el equipo de fútbol de Santiago se hizo mayor: se puede decir que se metió de lleno en un mundo que no había explorado hasta entonces: el fútbol profesional.

En la tarde del 23 de junio de 1991, el Compostela recibía en Santa Isabel, en el último partido del grupo (cuatro equipos) de ascenso desde Segunda B a Segunda, al temible Badajoz, que no había perdido un choque en los anteriores meses. Tampoco lo había hecho en los anteriores cinco partidos del grupo: apenas se había dejado dos empates, ante el Alcoyano y el Alavés, los otros dos equipos en liza por el ascenso. Y había goleado en tierras extremeñas, 4-0, al Compostela. Pero el Compos, salvo esa debacle, había respondido: apenas un empate, y tres victorias.

El Badajoz, cuya ruidosa y numerosa afición se paseó eufórica por las rúas compostelanas durante la jornada, venía sí o sí a por el ascenso. Le bastaba el empate, tenía 8 puntos por 7 el Compostela (la victoria valía entonces dos puntos). Ya por la tarde, en el partido y tras un día hermoso, soleado, caluroso, en Santiago, el Badajoz y sus feligreses empezaron a dudar: se encontraron Santa Isabel más lleno de vibrantes aficionados locales de lo que se podía imaginar: en Santa Isabel entraron hasta los que no cabían.

Y de la grada, al césped, que éste estaba “un poco resbaladizo”, recuerda entre risas Juanito Amigo, uno de los héroes del Compos ese día. Sí, quizá hubo lo que se conocía como manguerazo. Que en fútbol cada cual utiliza sus armas.

“Nosotros éramos un equipo de amigos. Éramos jóvenes gallegos, en muchos casos sin ficha profesional, veníamos de años en Tercera, era el primero en Segunda B... pero nos llevábamos muy bien, el vestuario era una gran familia, con Fernando Santos de entrenador, había llegado el año anterior y con él ascendimos desde Tercera. Empezamos a ganar, a crecer como equipo... y nos llegó nuestro momento”, cuenta Juanito, que tenía 21 años ese día.

“Recuerdo las gradas abarrotadas, como la de Río, en la que se estaba de pie. Se puso una grada supletoria... impresionante”, añade.

A LA VICTORIA. En el campo, el Compostela, que jugó con Docobo, Víctor, Modesto, Tono, Cea, Juan, Cortés, Salvador, Ochoa, Juanito y Moure, más Cao y Julio (estaban además en el plantel Gelo, Jorge, Agustín, Javier, Luis Caneda, Leví, Armental, Mella, Toñito...) supo hacer frente al Badajoz en la primera parte, aunque se fue al descanso sin el premio del gol. Pero en la segunda... dos goles de Ochoa y otro de Juanito, con la estrategia brillando (dos córners lanzados por Cortés), y el sueño se hizo realidad: 3-1.

Con eso, el Compostela presidido por José María Caneda, esa mente sabia en fútbol; con el gran Fernando Castro Santos; con un grupo de animosos (y talentosos) jóvenes; y con una afición que empujaba para que en Santiago se viese lo nunca visto: fútbol grande, fútbol profesional... daba el primer paso hacia la gloria. Tres años después, en Oviedo, llegaría el ascenso a Primera, ante el Rayo. Páginas de oro del querido Compostela.

Pero para los románticos siempre podrá quizá más esa tarde, esa noche de San Juan, mágica como siempre y como nunca. Con una familia de fútbol feliz por el soñado logro. Con el mítico masajista Ángel Añón, con el portero Agustín: integrantes importantes de la familia que ya se fueron. Ni a ellos, ni a la hazaña, los pueden borrar treinta años.