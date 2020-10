Tres atletas do MillaRaio participan nos Nacionais para sub-14 e sub-16

ATLETISMO Esta fin de semana celébranse os Campionatos de España Individuais ao Aire Libre das categorías sub-14 e sub-16, para os que o Club Atletismo MillaRaio clasificou a tres atletas. Daniel Cariñena, actual campión galego dos 100m lisos sub-16, competirá mañá nesta mesma proba no Nacional sub-16 en Granollers.

Os atletas sub14 Pablo Cariñena e Nuno Castro Albán participan en Madrid no Nacional sub-14, que se divide en cinco triatlóns (cada atleta realiza tres probas). Pablo, bronce individual nos 80m no Nacional sub-14 por equipos da pasada semana en Nerja, competirá no triatlón D (80m, e lanzamentos de disco e peso). Nuno Castro, que tamén participou en Nerja co equipo sub14 mellorando a súa marca en 80m valos, competirá no triatlón A (80m lisos e valos, e peso). ECG