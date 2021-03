Tres bolas de partido y una oportunidad de volver a hacer historia

Quedan tres días para que la liga de Segunda B vuelva a retomar el pulso tras el último parón. Tres días para que el balón eche a rodar sobre el césped del Vero Boquete de San Lázaro, con el Compostela y el Celta B como rivales. Y tres días, en definitiva, para que el cuadro de Yago Iglesias tenga ante sí la oportunidad de firmar la permanencia y dar rienda suelta a su ambición durante las jornadas restantes (sábado, 17.00 horas).

Tres puntos son los que separan al Compostela de firmar la permanencia en el año de su regreso a Segunda B. Y tres son los partidos que tiene para lograrlo, si bien la palabra permanencia resulta difusa ante la reestructuración de la categoría. De los diez equipos que componen el subgrupo IA tres lucharán por el ascenso a Segunda, los tres siguientes por militar el próximo año en la nueva Primera RFEF, que sería la tercera categoría nacional, y los cuatro últimos por no caer a la Tercera RFEF, que pasaría a ser el quinto eslabón. Entremedias, a la Segunda RFEF irán a parar los equipos que no desciendan a Tercera y los que no consigan el salto a Primera RFEF, y en esta última también se quedarán los aspirantes al ascenso a Segunda que caigan por el camino.

Por lo tanto, con tres puntos el Compostela se asegura no bajar a Tercera RFEF, donde se encontraría con los equipos gallegos de la actual Tercera División, y luchar por ascender a Primera RFEF o a Segunda División. Al premio gordo acceden los tres primeros, puestos que actualmente están a un punto de distancia de la SD. Para evitar el descenso y, por qué no, de paso asaltarlos, quedan tres finales, dos de ellas en San Lázaro, con la afición de regreso, y la otra a domicilio.

El tramo final de la primera fase guarda duelos de altura para el Compostela, que tras recibir al Celta B, tercero, visitará la semana siguiente al Zamora, actual líder. Terminará la liga el 21 de marzo, contra el Salamanca en el Vero Boquete.

La única exigencia para el Compostela, en un grupo con auténticos transatlánticos, es la permanencia. Pero el hambre y la ambición del vestuario están fuera de toda duda, por lo que no se conformarán con el mínimo. Quedan tres partidos para soñar.