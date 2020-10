Triunfo e liderato para o Victoria FC en 1.ª Nacional

INVICTO Partidazo na estrea en Santa Isabel para o Victoria FC pois, aínda sen público, adicou o triunfo ante o Atlético Arousana aos seus seguidores (2-1).

A primeira metade comezou coas rojillas moi ben posicionadas o que lles permitiu varios achegamentos, pero as de Vilagarcía estiveron finas en tarefas defensivas e acertadas á hora de saír á contra. Foi o Atlético Arousana o que golpeaba primeiro tras unha perda de balón local na saída de presión e unha moi boa finalización de María Arufe que firmaba o 0-1 (min. 25).

Reaccionou pronto o Victoria, e só dous minutos despois Noela empataba tras recibir un gran pase entre liñas de Alba, regatear á súa marca e rematar un lanzamento imparable para a meta visitante (1-1, min. 26).

Tamén tralo paso polos vestiarios mandou o conxunto que dirixe Chivi García, que controlou o partido e tamén as ocasións. Alén diso, as locais non eran quen de materializar as súas oportunidades, sendo Ánxela a que conseguiría marcar o definitivo 2-1 ao materializar un penalti cometido sobre Noelia no minuto 80.

Suma así o Victoria FC tres novos puntos que o manteñen no liderato da 1.ª Nacional Femenina. ecg