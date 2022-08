Trofeo Hotel Carlos I Silgar: cancelada la primera jornada

REGATA. La densa niebla que se apoderó desde primera hora de la mañana de ayer de todo el contorno del litoral de las Rías Baixas, impidió la celebración de la primera jornada del 22º Trofeo Hotel Carlos I Silgar – 34ª Regata Ruta de Las Islas, que organiza durante este fin de semana el Real Club Náutico de Sanxenxo.

La Ría de Pontevedra no fue ajena a este fenómeno meteorológico que, sin embargo, insuflaba una componente estable cercana a los doce nudos de intensidad de viento. Aun cuando la previsión de viento no es muy favorable para la jornada dominical, si la niebla no lo impide, el Comité tratará de celebrar una o dos pruebas. REDAC.