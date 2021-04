Un Bisonte llamado Sergi hunde al Jerubex Santiago

La Ley de Murphy se ha apoderado del Jerubex Santiago Futsal: si algo le puede salir mal, le sale mal. Lo peor para el conjunto compostelano es que lo que le ha salido mal es la temporada entera. Será difícil convencer a quien lea esto que un día más el Jerubez Santiago hizo un gran encuentro, en especial durante sus tres primeros cuartos, pero que el portero rival, Sergi lo paró casi todo y que el Bisontes de Castellón, el contrincante, ganó por calidad.

Como dato que sí puede explicar que el equipo bien entrenado por David Rial hace muchas cosas bien, valga que el Bisontes, un señor rival de la Segunda División (esa categoría que todo apunta que pronto se va a echar en falta en Santiago) tardó un partido y tres cuartos de otro en marcarle un gol al Jerubex Santiago. Pero ese gol, y la posterior expulsión de Porto, lo cambiaron todo. Hay lo que hay.

Es probable que el equipo blanco quemó ayer gran parte de sus opciones de salvación, que la distancia con la línea de permanencia, lejos de disminuir, aumenta y el tiempo para reducir sí que se evapora: a falta de cuatro jornadas, doce puntos como máximo a sumar, hoy se verá a ocho o nueve unidades del primero que no bajará. Mucho, quizá demasiado.

Aunque como imagen de que el Jerubex Santiago Futsal no se rendirá, que seguirá luchando, ésta: con el partido perdido, 1-3, a falta de siete segundos marcó Álex Ares el 2-3. Y el Santiago Futsal aún soñó con el milagro, tuvo tres segundos para atacar desde el centro. La Ley de Murphy: quien falló a puerta vacía fue... Peloncha.

ESPLÉNDIDO. La primera parte que hizo el equipo santiagués ante el Bisontes fue la mejor que uno le recuerda desde hace bastantes años. Con una fiera presión, el cinco de David Rial minimizó a su rival. Y lo malo fue lo de casi siempre: Alberto Mirás dudó ante Sergi, solo ante él, y con dos compañeros al lado, pero pasó mal. El gol llegó después de forma absurda: El Bisontes no supo qué hacer con un saque largo de Brais y Matos aprovechó.

El portero Sergi comenzó a ser el héroe de su equipo, y si al descanso el Bisontes se fue con un gol en contra y no con cuatro, y no es exagerar, es porque Sergi paró a veces lo casi imparable, disparos ante los que no tenía visión. Porto se empezó a desesperar, como Cristian, como Alán tras su lección de desborde.

No llegaron goles merecidos, cantados, por Sergi. Y tras el descanso el Bisontes, experto, arriesgó con ataque de cinco a falta de ¡once minutos! y en segundos marcó tras un grave desajuste defensivo Sancho, el pívot zurdo que también aprovechó en superioridad tras la segunda amarilla a Porto para matar, quizá del todo, al Santiago, que puso portero-jugador pero encajó el 1-3. Murphy.