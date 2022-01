Un brote de covid en el Salamanca prolonga el parón del Compostela

··· En previsión de lo que podía suceder en los meses iniciales de la temporada, en su día la Real Federación Española de Fútbol dejó libre el próximo fin de semana (15-16 de enero) con el fin de recuperar posibles partidos aplazados coincidiendo con el cierre de la primera vuelta. Parece poco probable que al Salamanca CF UDS le dé tiempo de recuperar ya el choque ante la SD Compostela, que queda pendiente de una nueva fecha.

··· El director deportivo blanquiazul, Manuel Castiñeiras, reconoció ayer a la ‘Radio Galega’ la dificultad de disputar el duelo antes de iniciar la segunda vuelta con un Compostela-Pontevedra dentro de dos semanas. “Supoño que intentarán que sexa antes de que comece a segunda volta, non quedan moitos días e está o fin de semana que vén libre pero entendo que vai ser difícil. Non sei se o mércores antes de xogar co Pontevedra será unha data que eles manexen ou será posterior”, señaló en referencia a la Federación.

··· Si no se consigue ubicar con rapidez el encuentro ante el Salamanca, el siguiente compromiso del Compos será precisamente la visita del Pontevedra durante el fin de semana del 22 y 23 de enero, más de un mes después de su último partido de competición oficial. Los de Rodri Veiga cerraron 2021 con un empate ante la UD Ceares (0-0) el 18 de diciembre.