Un Celta en pruebas gana al Vizela luso por 2-0

amistoso. El RC Celta derrotó ayer 2-0 al Vizela portugués en el segundo amistoso de esta pretemporada otoñal, en un partido en el que su técnico, Carlos Carvalhal, realizó numerosas pruebas. El Celta comenzó el choque con un dibujo 3-5-2, en el que Carvalhal probó al internacional peruano Renato Tapia como central y a Franco Cervi como carrilero izquierdo, aunque no tardó en cambiar a su clásico 4-4-2. El primer tiempo fue igualado. Gonzalo Paciencia, con un disparo que desvió Luis Felipe, y Óscar Rodríguez, con un disparo lejano, fueron los primeros en buscar el gol, aunque el Vizela también amenazó por medio de Digo Rosa y Cann. Ambos entrenadores movieron sus alineaciones tras el descanso, y el Celta no tardó en golpear al conjunto luso tras una genialidad de Carles Pérez. El catalán encaró a su marca en la frontal, acomodó su cuerpo y sacó un potente disparo, imposible para Buntic. El equipo gallego, sólido en defensa, reclamó un penalti en una entrada sobre Swedberg, pero no fue hasta la recta final cuando el noruego Jorgen Strand Larsen sentenció el choque tras una asistencia del sueco.

2 RC Celta: Villar; Mingueza, Núñez, Tapia; Durán, Óscar, Veiga, Beltrán, Cervi; Aspas, Paciencia. También jugaron Kevin, Carlos, Galán, Swedberg, Luca de la Torre, Larsen y Carles Pérez.

0 FC Vizela: Felipe; Isaac, Ivanildo, Aidara, Matheus; Rashid, Rosa, Silva; Sarmiento, Cann, Schmidt. También jugaron: Buntic, Baldé, Wilson, Anderson, Igor Juliao, Oliveira, Kiki, Zohi, Guzzo, Claudemir, Méndez, Etim, Alvarado y Moreira.

Goles: 1-0 Carles Pérez, en el minuto 55; 2-0 Larsen, min.86. agencia efe