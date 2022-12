Un Compostela en racha se mide hoy al Valladolid Promesas

A las 16.45 horas, la SD Compostela recibe en el estadio Vero Boquete al Valladolid Promesas. El equipo busca conseguir la sexta victoria consecutiva, un reto que le ayude a continuar en puestos de playoff. Para el partido ante el filial vallisoletano, Fabiano espera que el equipo prolongue su buena racha.

En cuanto al estado de la plantilla, así ha valorado en rueda de prensa Fabiano Soares el nivel de esta semana: “Darío estuvo entre algodones toda la semana, es duda para el domingo, pero espero recuperarlo. Iván tuvo también un percance hoy, podría ser un problema, pero somos un grupo. Si no está será un problema para mí, pero la gente que pueda entrar confío en ellos y haremos un equipo fuerte para corresponder el nombre del Compostela”.

Respecto a la adaptación del equipo al estilo que busca, el técnico detalla que trabaja principalmente, sin balón. “Aunque algunos ajustes con balón hubo, destacaría que principalmente la agresividad está siendo otra, tenemos que mejorar, pero estamos en una línea ascendente que hace creer que el equipo puede subir un poco más en su rendimiento en los partidos. Estoy contento, pero podemos mejorar. Que la gente siga confiando en los jugadores, porque nos pueden llevar a cotas más altas. Eso espero este domingo en casa para superar a un rival complicado”.

En relación al tipo de partido a buscar, es claro: “Nos interesa un partido en el que estemos acertados en las ocasiones que tengamos y ellos no. Será complicado, porque son muy ofensivos y nosotros también, por lo que espero un partido abierto y a ver si somos capaces de acertar nuestras oportunidades de gol, y que ellos no lo hagan. Será complicado, pero toca explotar sus puntos débiles y que no se aprovechen de errores nuestros en desajustes. Será un partido muy fuerte, para ambos equipos”

NUEVA CITA CON LAS PEÑAS, EL MIÉRCOLES. Tras la reunión que la directiva de la SD Compostela celebró el pasado miércoles por la noche con las peñas del club, ahora es Antonio Quinteiro, empresario y ex presidente de la Sociedad Deportiva Compostela, quien se cita con ellas, reunión de la que ha informado a EL CORREO señalando que tendrá lugar el miércoles 14 de diciembre en el Centro de Negocios Witland- a las 20:30 horas.

De este modo, Quinteiro insiste en frenar el proyecto empresarial que relanzaría al club compostelano, plan liderado por Antonio Agrasar, CEO de Plexus, el futbolista santiagués Borja Iglesias, hoy en el Betis, y el exmadridista Esteban Granero, CEO de Olocip, empresa de Inteligencia Artificial.

Esa operación, revelada en exclusiva por EL CORREO GALLEGO, ha puesto a la entidad compostelana en el primer plano de la actualidad.

Quinteiro busca reunir a los peñistas “para exponer la realidad del bloqueo que la actual directiva ejerce sobre el crecimiento del club, y donde expondrá con mas detalles los directivos que encabezan la negativa a dejar paso a un nuevo proyecto solido y solvente”.

En el encuentro de la directiva del Compostela con las peñas, fue Lois Rosende, quien trató todos los temas con los peñistas durante un encuentro que contó con siete agrupaciones de aficionados Fonte Sequelo, Fende Testas, Bancada Picheleira, Irmandade Picheleira, Gato Félix (unión de Os Dous, Lingua Azul, Bótalle Outra e Frente Gaias), Curva Branquiazul y Os Precedo.

Queda saber cuantas irán a escuchar al ex presidente del Compos.