Un empate le basta al Atlético en la contienda definitiva en Salzburgo

Madrid. Una victoria en cinco jornadas han derivado al Atlético de Madrid a un duelo definitivo en Salzburgo por los octavos de final de la Liga de Campeones, con la ventaja del empate para el equipo rojiblanco, en una situación límite contra el fracaso que encara con Joao Félix, Luis Suárez, Yannick Carrasco, Marcos Llorente y Koke Resurrección en el once titular.

No ha logrado el pase todavía porque, sobre todo, no ha sido capaz de vencer ninguno de sus dos duelos contra el Lokomotiv Moscú por más méritos que haya hecho para ello (1-1 y 0-0). Aun así, estaría ya clasificado de no haber sido por el penalti anotado por Thomas Müller en el minuto 85 hace una semana. Y porque, por extensión, nada más ha ganado un partido, precisamente contra el Salzburgo, al que doblegó por 3-2 en la segunda cita en el Wanda Metropolitano.

Hay muchos datos para el optimismo, como su actual momento, sus diez partidos invicto, sus únicas dos derrotas en los últimos 36 partidos... Pero también hay alguno para la alerta: ha perdido cuatro de sus últimos once choques en Champions. EFE