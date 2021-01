Un encuentro fundamental para ganar en tranquilidad

El Compostela recibe esta tarde al Coruxo en el Verónica Boquete (17.00 horas, TVG2) en un compromiso de vital importancia para dar un paso más hacia la permanencia y, sobre todo, empezar a ganar tranquilidad hacia el tramo final de la primera fase de la competición.

Ahora, con antelación suficiente, es el momento de hacer los deberes y sumar puntos que permitan llegar a las últimas jornadas sin agobios, si es que la igualdad de la liga deja lugar a tal privilegio, y evitando cualquier sufrimiento en la persecución de la permanencia, el objetivo que inicialmente se marca la entidad blanquiazul.

Porque el Compostela se mueve entre dos realidades. Una es la que muestra sobre el terreno de juego; la otra, la que marca la clasificación. El choque de esta tarde llega cuando todavía resuenan los ecos de la victoria de mayor prestigio en el proyecto dirigido por Yago Iglesias. El triunfo sobre el Deportivo en Riazor y, sobre todo, la superioridad con la que se produjo, suscitó elogios por doquier. Alabanzas que señalan a la SD como uno de los equipos más a tener en cuenta en la liga pero que, sin embargo, goza de solo un punto de margen sobre las posiciones para jugar por no descender.

En Riazor el Compostela consiguió traducir en puntos sus merecimientos sobre el césped, esos que tantas veces le han sido reacios, la razón de no poder disfrutar de una posición más desahogada en la clasificación.

Por eso el técnico compostelanista, Yago Iglesias, señala el partido de esta tarde ante el Coruxo como “más importante que el propio rival de la semana pasada”. En efecto, se trata de “un partido fundamental”, porque se enfrentan dos rivales directos con la oportunidad, si gana el Compostela, de despejar en gran medida su futuro.

Una victoria sobre el cuadro de Míchel Alonso alejaría al Coruxo a ocho puntos y reduciría a dos equipos, Celta B y Pontevedra, la nómina de perseguidores del Compostela, que obtendría cuatro puntos sobre el peligro.

Los números de uno y otro equipos, conjuntos similares en muchos aspectos del juego, invitan al engaño. El Compostela se muestra fuerte en casa, donde no ha caído en toda la temporada, y el Coruxo cuenta por derrotas todos sus encuentros lejos de O Vao, donde aún no ha marcado su primer gol. Pero Yago no se fía de los datos: “A lo largo de esta temporada han tenido partidos en los que les ha faltado acierto y otros en los que la mala suerte les ha jugado una mala pasada”. Además, es un equipo sobrado de calidad, con jugadores como Alberto, Antón de Vicente, Mateo, Silva, Pedro, Yebra, Jonathan Vila o el excompostelanista Álex Ares. Y con Míchel Alonso en el banquillo, “con una experiencia brutal en la categoría”, indica Iglesias.

El encuentro no es menos importante para el Coruxo, que se juega la oportunidad de meter de lleno al Compos en su lucha por la permanencia. A Santiago llega tras derrotar al Salamanca, y con la fe ciega de la directiva en el trabajo de Míchel Alonso. El técnico no podrá contar con Mateo Míguez, sancionado, ni Riki Mangana, aunque sí con el delantero recién fichado, Moha Chabboura.

Además de la afición, en la SD faltará el lesionado Primo, por lo que Brais volverá a sumir las riendas del gol.