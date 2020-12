Un líder fulminante deja malherido al Conxo Santiago

Siete goles, cinco de ellos antes del descanso, recibió el Conxo Santiago del líder Celta en la última jornada de la primera vuelta y del año (7-0). El poder rematador del conjunto celeste hizo imposible cualquier opción de puntuar en A Madroa. En el Conxo Santiago debutaron el recién fichado Dani Souto y el canterano Novás. Además, el delantero Hugo Suárez regresó al ruedo tras dos encuentros de sanción por menospreciar a un árbitro.

El Conxo Santiago ha pasado de ser el último en conocer la derrota de entre los 20 participantes del Grupo 1 de División de Honor (subgrupos A y B) a encontrarse penúltimo clasificado del Subgrupo A, al presentar peor coeficiente goleador que el Choco, y lastrado por cinco jornadas consecutivas sin ganar, tres de las cuatro últimas saldadas con derrota (ante el Calasanz, el Pabellón y el propio Celta).

Por su parte, el líder Celta encadena cinco victorias justo desde después del amargo debut oficial de la Ciudad Deportiva Afouteza contra el Deportivo.

El retorno al habitual dibujo 4-4-2 no resultó lo más adecuado ante precisamente el rival más en forma del subgrupo. De hecho, no hubo ni una ocasión realmente clara del Conxo a lo largo de un encuentro sin amonestaciones. El Celta, que desperdició un buen número de ocasiones, comenzó a combinar a su antojo desde muy pronto y no tardó demasiado en tomar ventaja. Fran remató fácilmente un centro de Currás. De otro servicio de Currás nació un autogol del visitante Sergio. Dos nuevos centros propiciaron el 3-0 y el 4-0. El quinto, a poco para el descanso, llegó en un saque de esquina. De la Iglesia anotó el sexto de jugada personal. La cuenta la cerró Javi Pereira con un tiro desde dentro del área.

El primer compromiso de 2021 para el Conxo Santiago será el 9 ó 10 de enero ante el Choco, con el que iguala a puntos, en Santa Mariña.