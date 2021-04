Un penalti inventado evita el triunfo cantado de la SD

No hay quien comprenda los penaltis que se están pitando en el fútbol moderno. En general le echamos la culpa al VAR, pero la culpa es de quienes lo manejan, los árbitros. Ayer en el Vero Boquete de San Lázaro, cuando quedaban quince segundos para que se cumpliera el quinto minuto de añadido (ésa es otra), el Compos, con diez sobre el campo por la rigurosa (ésa es otra) expulsión de Roberto Baleato, lograba un triunfo que se había trabajado a conciencia, cuando en un córner colgado sobre la portería de Pato Guillén lo fueron a despejar tres defensas, que saltaron junto a un jugador del Langreo.

Alguien tocó el balón de cabeza, las imágenes demuestran con cierta claridad que fue Jimmy. El árbitro pitó, ni los del Langreo ni los del Compos sabían qué. Al parecer, pitó mano y de un jugador del Compostela. Penalti. Gol de Allyson. Y el gozo de la SD, su gran regalo a la afición en vivo y en directo, en un pozo. Y el panorama... quedan tres jornadas en el grupo, 9 puntos a ganar, y debe recortar 6: al filo de lo imposible ser primero o segundo.

El no penalti, el inventado, el surrealista... pitado al final fue lo principal, pero antes hubo un partido. En su inicio, sobre todo en los primeros veinte minutos, ambos equipos confirmaron su miedo a la derrota: afrontaban el duelo del Vero Boquete como si fuera un match ball tenístico... en contra. Había que salvarlo como fuera, y aunque el empate no era garantía de casi nada, en especial para el Compos, éste y la UP Langreo rivalizaron en evitar riesgos.

De manera especial lo hizo el cuadro asturiano, bien en su traje táctico pero muy romo en ataque, dijo su entrenador que la SD no les dejó. El camerunés Ketu, que juega en el Langreo cedido por el Rayo Vallecano, amagó en los primeros minutos por buscar la portería de Pato, lució buenas maneras. Pero comenzó a desaparecer tras un roce con la mano, totalmente involuntario, que recibió de Antas.

La SD, con Matías en el lateral izquierdo pero sin revolución en el once, lo intentó más, animado por su afición, aunque no estaba tampoco para fiestas; pero al menos probó. Ya en el minuto 4, Miki galopó y Adrián Torres salvó in extremis en su salida. Y bastantes minutos después, una contra eléctrica la culminó Bicho con un pase de la muerte desde la izquierda que acertó a salvar el meta.

Así estaban las cosas cuando el árbitro empezó, de forma involuntaria, a ser protagonista. Tras una jugada por la derecha de Antas en ataque, el balón salió rebotado y Mareynà recibió un perfecto bloqueo (para el baloncesto) de David Iglesias. Josiño lo agradeció: en el pico del área, se acomodó el balón junto a su pierna izquierda y tocó a lo Messi, con sutileza pero con técnica; el balón salió disparado a la escuadra baja de la portería de Adrián, que se estiró pero no llegó: 1-0.

REACCIÓN. A la vuelta de los vestuarios, Josiño confirmó que le había gustado eso de marcar y lo volvió a intentar, asistido por Antas; pero el portero sí llegó esta vez para enviar el disparo a córner.

El Langreo adelantó líneas, se mostró más ofensivo. Reapareció Ketu para disparar alto, compareció al fin el brasileño Allyson. Pero en el minuto 52, el Compos perdonó lo que no debe perdonar: en una contra, David Soto (espléndido otra vez ayer) y, ya dentro del área, cedió atrás a Antas... que volvió a ceder a Bicho; éste no pudo salvar a Torre.

El Compos se defendía bien con y sin balón, pero el Langreo empezó a dar muestras de su potencial. Notó para bien la entrada de Llano. Pato Guillén tuvo que despejar con sus puños un fuerte disparo de Puras (minuto 60) cuando Yago Iglesias, que lo había anunciado, refrescó a su equipo a lo grande: salieron de una tacada Baleato, Juampa y Primo, el añorado.

Atacó el Langreo, Pato frenó a Allyson, el Compos nadó hacia un triunfo final... pero Baleato fue expulsado por una falta más de Juampa, y al final... lo surrealista.