Un punto hoy en Zamora ‘casi’ ata la salvación, tres harían soñar a la SD

A falta de dos jornadas para que concluya el apasionante grupo 1A de la Segunda División B, nada está claro, ni nada hay decidido por mucho que un vistazo a la tabla parezca decir que sí. Unionistas y Zamora, incluso Celta B, no tienen casi hecho acabar en las tres primeras posiciones (licencia para luchar por el ascenso a Segunda); ni tampoco el Compostela puede decir con certeza que finalizará en los puestos del cuatro al seis (permanencia asegurada, derecho a pelear por la Primera RFEF del próximo curso) o que no lo puede hacer entre los tres primeros, y ni siquiera es imposible que acabe más abajo del séptimo (a seguir luchando por la salvación). Impossible is nothing, como dice bien el anuncio.

Lo único que queda a día de hoy es la certeza de siempre en el fútbol: hay que jugar los partidos. Y quedan dos jornadas apasionantes, teniendo en cuenta además que hay que resolver el lío de los partidos aplazados del Racing de Ferrol. Ya se sabe, los tiempos del COVID-19 son duros.

A falta de que todo se aclare, lo seguro es que esta tarde, en el campo Ruta de la Plata de Zamora y a partir de las 17.30 horas, para cerrar la penúltima jornada del grupo, se juega un choque con aroma a espectacular. El equipo local, segundo en la tabla empatado a 29 puntos con el líder Unionistas, recibe una visita peligrosa: llega la SD Compostela, que ocupa el cuarto puesto (quinto, realmente) con 23 puntos, los mismos que el Racing de Ferrol, éste con un partido menos, y que el Deportivo.

Para el Compos, el partido de hoy se resume en que, aplicando términos del tenis, es su segunda bola de permanencia. Tras el fiasco de la semana pasada en la primera frente al Celta B, sumar un punto hoy le supone casi la permanencia: por mucho que el casi no le guste a Yago Iglesias, con un punto el Compos sólo quedaría fuera de los seis primeros si el Coruxo gana los tres partidos que le quedan y se dan otros malos resultados.

Por eso, y yendo al partido a partido, ¿por qué no pensar que Zamora se puede conquistar en una hora... y media? Ganar en el Ruta de la Plata daría permiso a la SD para seguir soñando con acabar entre los tres primeros: difícil no es imposible.

Aunque tanto el Compos como el Zamora quieren centrarse hoy, única y exclusivamente, en su partido. En los tres trascendentales puntos que hay en juego. Sobre el césped, Zamora y Compos se mirarán y se verán reflejados en el espejo: recién ascendidos desde Tercera, con plantillas poco cambiadas (más la de los locales), con escaso presupuesto, con la ilusión por bandera, con buen juego y buenos resultados...

BAJAS. El fútbol decidirá. El Compos subió ayer también al autobús su tremenda ilusión, reflejada más aún en tres juveniles que integraron la convocatoria: Yosi, Roque y Manu Rivas. Entró en la lista Pablo Antas, recuperado de su problema de rodilla; se quedó en tierra Hugo Sanmartín, como Primo y Joel... y Sergio Pereira, por indisposición de última hora. En el Zamora son bajas importantes, ya no jugarán este curso, Juanan y Roque, y también Adri Herrera y el portero Mapisa; y dudas, Astray, Parra y Dani Hernández.

BARREIRO. En la espectacular penúltima jornada brilla también un insospechado derbi, aunque derbi: en Barreiro (11.30 horas) el Dépor quema su última baza ante el Celta B. Un triunfo coruñés le daría al menos esperanza de acabar entre los tres primeros, pese a que seguiría dependiendo de terceros. En Pasarón, también impactante el Pontevedra-Coruxo (17.00). Para no perdérselo.