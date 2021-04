Un tercer título de Liga con triple dedicatoria

Cuando la cabeza insiste en celebrar, pero el corazón sigue encogido, no es fácil soltar la sonrisa ni unirse a la fiesta. La temporada 2020/21 se ha llevado por delante muchos objetivos, ha multiplicado los problemas y las dificultades, ha arrastrado sueños, pero también ha compensando la soledad, el trabajo y la dedicación a quienes nunca se han rendido. El entrenador santiagués Pablo Vázquez levantó este domingo su tercer título de la BBL (Liga de Baloncesto Británica) como técnico ayudante de los Leicester Riders y aunque satisfecho, orgulloso, feliz... no pudo dejar de lado sus sentimientos a la hora de dar rienda suelta a la euforia. La camiseta que le acompañó a la hora de levantar el trofeo fue un homenaje a quienes siempre empujaron y ayudaron, pero ahora no están.

Son ya ocho los títulos que suma Pablo Vázquez desde su llegada al baloncesto británico pero asume que éste ha llegado en el momento más complicado. “Primero porque no sabíamos qué iba a pasar en verano hasta que el Gobierno creó un paquete de ayudas para ciertos deportes y ligas dependiendo de los días de partido y de los abonados. Segundo porque nada más empezar tanto yo como dos tercios del equipo caímos enfermos de COVID, y en Santiago por desgracia se sabe bien las repercusiones que eso lleva en el retorno a competición. Y tercero porque se han ido personas que para mí y para el club era especiales”, explica el joven entrenador con pasado también en la cantera del Obradoiro CAB. “Ian, el director de márquetin, y Christine, que para mí era como mi madre inglesa, murieron y además en enero falleció mi abuela, y por el tema de las cuarentenas y de los problemas con los viajes no pude volver a España. Pero el equipo estuvo conmigo cuando pasó, y al sacar la camiseta en la celebración, el fundirme en un abrazo con ellos, fue una forma de darles las gracias y de honrar a esta gente que ya no está con nosotros y que tan importantes fueron para mí”, confiesa.

La vorágine de la competición obligó a enjaular muchas veces las emociones, porque aunque el sistema de la Liga no varió pese a las duras restricciones que vivió el Reino Unido, el calendario se redujo “muchísimo con semanas jugando hasta tres partidos, con menos entrenamientos por tanto, menos tiempo de recuperación para los jugadores y eso cuando llega el final de temporada lo puedes pagar”.

En los Leicester Riders consideran al compostelano parte fundamental de los éxitos del club como mano derecha del entrenador Rob Paternostro junto al que desempeña tareas que van desde “la preparación del plan de partido, de vídeos, scouting, trabajo de técnica individual con los jugadores y todo lo que conlleva asistir al entrenador principal”. Tiene perfectamente asumidas las directrices de su casa: “Pasión, trabajo duro y diversión. Esas tres palabras definen quiénes somos como plantilla, club y equipo”.

Porque a sus 28 años, Pablo Vázquez está sacando el máximo provecho a esta oportunidad de crecer en el terreno profesional como pieza clave también en el crecimiento de la entidad para la que trabaja y dentro de una liga, además, que sigue dando pasos hacia adelante. “Continúa habiendo diferencias en el baloncesto de aquí, claro, aunque para mí todo eso viene desde los niveles formativos. En cuanto a la liga profesional, va mejorando año a año y cada vez hay más talento. Este año ha habido jugadores que han jugado en la ACB y en la NBA. Otro equipo ha entrado competición europea y el numero de americanos ha aumentado a cuatro en vez de los tres de antes lo cual ayuda a que el nivel aumente, especialmente en los equipos de la parte media-baja de la tabla”, detalla y añade: “Creo que esta ha sido la liga más competitiva desde que yo he llegado y por eso también sabe mejor”.

De ahí que no dude a la hora de responder si sigue compensando la distancia. “Merece la pena tener trabajo, y merece la pena trabajar en lo que te gusta. Me siento un privilegiado por tener un hueco en un banquillo en una liga europea. Mucha gente pagaría por estar en mi situación”, enfatiza.

Y porque sabe lo que ha costado, las lágrimas que se han derramado en el camino, el esfuerzo que ha supuesto, y pese a que la alegría no pudo ser completa, Pablo Vázquez confirma que hubo celebración tras la conquista del título de Liga. “La hubo en el vestuario y en el bus de vuelta. Las cosas todavía no están como para celebrar... sin duda lo que nos gustaría celebrar es poder volver a tener una vida un poco más normal”, ansía.