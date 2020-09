Una apuesta segura: el Obra elige a Albert Oliver para suplir a Ozmizrak

Se trata de una apuesta segura. No está el Monbus Obradoiro para experimentos, ni para jugársela en ninguna ruleta incierta. La lesión de Kartal Ozmizrak -aquejado de un esguince en su tobillo derecho con rotura de ligamentos-, deja huérfana la dirección de juego en el conjunto compostelano, y en una posición clave para la pizarra de Moncho Fernández no valen ni parches ni esperas. Albert Oliver (4/06/1978; Tarrasa) estaba en el mercado y el club santiagués supo enseguida que era su mejor opción para sustituir durante los dos próximos meses al jugador turco.

“Albert es un base que requiere de pocas presentaciones. Dentro de las circunstancias concretas en las que nos encontramos, consideramos que, por encima de cualquier valoración técnica, se trata de un jugador que puede sumar cosas al equipo y ayudar a que sea más competitivo en este inicio de Liga Endesa”, afirma el director general del club, José Luis Mateo.

Oliver alcanzará así en esta etapa con el Obra su 19.ª temporada en la Liga Endesa, donde acumula 622 partidos tras pasar por siete equipos y donde es uno de los únicos cinco jugadores en activo que supera los 5.000 puntos en la ACB (junto a Alfonso Reyes, Llull, Carroll, San Emeterio y Rudy Fernández). Actualmente se encontraba sin equipo aunque estaba realizando la pretemporada con el Gran Canaria (club en el que militó durante 6 temporadas). Su etapa en el Betis se cerró con unos promedios de 5,6 puntos (47,8 % en tiros de dos, 38,8 % en triples y 91,7 % en tiros libres) además de 2,1 asistencias en los 14 minutos que estaba en cancha durante los 22 encuentros que jugó (todos saliendo desde el banquillo).

Internacional Absoluto por España -su última participación fue durante las ventanas FIBA de 2019 clasificatorias para el Mundial-, Oliver aterrizó ayer ya en Santiago pero hasta el lunes no se pondrá a las órdenes de Moncho Fernández tras las pertinentes pruebas médicas.

Ganas de adaptarse. La labor del jugador más veterano de la ACB, Albert Oliver, será suplir la ausencia de Kartal Ozmizrak, de baja durante al menos dos meses. Tocado en lo anímico pero convencido de que superará pronto este percance, el turco demostró en su presentación de ayer en Moonoff, miembro del Club de Empresas Obradoiro, sus ganas de adaptarse cuanto antes a su nuevo destino. “Buenos días”, decía el base en español a su llegada a la sede de la firma situada en Costa Vella. Con experiencia, carácter y conocimiento del juego, el turco evidenció que le sobran también tablas para tratar con los medios de comunicación pese a tener solo 24 años.

José Ramón García, miembro del Consejo de Administración del Monbus Obradoiro, fue el encargado de dar la bienvenida a Kartal a Moonoff, una compañía que se dedica a la fabricación de iluminación LED fundamentalmente para alumbrado público subrayando la confianza que existe en el club para esta campaña pese a la situación de desconcierto y a las incógnitas. “Cada vez que presentamos un jugador nuevo lo hacemos con la misma ilusión de pensar que cada temporada hemos preparado al mejor equipo. Hoy presentamos a Kartal que estamos seguros de que aportará todo y más al equipo”.

El jugador de 1,89 metros fichó por el Obra para las dos próximas temporadas procedente del Darussafaka, con el que promedió 9 puntos (47,3 % en tiros de dos, 34,7 % en triples y 78,6 % en libres), 3,6 asistencias y 1,1 recuperaciones en 21,5 minutos en la Liga Turca, y 6,8 puntos y 1,9 asistencias en 18,2 minutos en la Eurocup.

El director general del club, José Luis Mateo subraya el hecho de que, pese a su juventud, “el jugador ya tiene una gran experiencia, pues desde muy joven ya jugaba minutos importantes en la élite”. “Aparte de la amenaza ofensiva o la lectura del pick and roll, su carácter sumará para el equipo. Este carácter al que aludo que tiene estoy convencido de que le va a ayudar a sobreponerse de la lesión que sufrió en el primer partido de preparación, a los pocos días de empezar a entrenar con el equipo”, añadió Mateo que recordó que “ésta será también su primera experiencia fuera de su país, donde el baloncesto y la cultura son diferentes, por lo que deberá hacer un importante esfuerzo de adaptación”.

“Hola, buenos días. Estas son las palabras que sé decir en español. Necesito aprenderlo rápido”, se lamentaba Ozmizrak al tiempo que se atisbaba una sonrisa en su rostro bajo la mascarilla oficial del Obra. “Primero quiero decir que estoy muy emocionado por estar aquí. Estoy muy contento, porque siempre he querido venir a jugar a España, así que estoy muy agradecido por esta oportunidad”, afirmaba antes de añadir: “Es un mal inicio de temporada por la lesión de tobillo pero espero que no me lleve mucho tiempo recuperarme, poder estar listo en un mes y ayudar a mis compañeros en la pista. Ese es mi principal objetivo ahora mismo. Sé lo importante que es este equipo para la ciudad y para la gente, es el cincuenta aniversario del club y la temporada es importante. Todos los sabemos así que queremos tener una gran temporada y cumplir los objetivos”.

Gran acogida. Kartal agradece el hecho de encontrar en el Monbus “una familia”, un club donde ha tenido una cálida acogida y donde no cree que le cueste asumir el estilo de juego ya que llegó a Sar con los deberes hechos. “Antes de firmar vi unos cinco partidos del equipo y pude entender la forma de jugar al baloncesto de Moncho. También me explicó su filosofía, así que no me sorprendió lo que vi al llegar”, confiesa y aporta: “Si lo comparas con otros entrenadores, sí hace un baloncesto diferente a los demás, con muchos bloqueos indirectos, mucho movimiento de balón... Aquí siempre se intenta mover el balón, meterlo dentro de la zona, sacarlo... Es un buen sistema”.

Asume el base que “las lesiones son lo peor que le puede pasar a un deportista”. “Lo peor es estar sin poder hacer el trabajo que amas. Para mí es complicado y lo es especialmente porque soy nuevo aquí y no puedo ayudar a mis compañeros. Mentalmente es duro pero intento mantenerme positivo, fuerte, y espero poder superarlo todos juntos”, confiesa.

El sábado 19 el Obra arranca el curso 2020/21 en Sar ante el Fuenlabrada. Kartal ve al equipo “preparado” para el debut. “Ojalá empecemos bien la temporada”, ansía.