Una ‘familia’, una ilusión, toda una vida

Javier Laíño entró en la directiva con el propósito de echar una mano al club en el que militaba su hijo mayor, desde 1992 y hasta que se echó a un lado en febrero de 2010 -“Me marcho por discrepancias con la directiva en la forma de llevar el club. (...) Mi opinión no tenía peso, no tenía valor y hay otros que tienen otros pensamientos que yo no comparto”, dijo entonces-, 18 años después y poco antes de perder incluso unas elecciones a la presidencia por apenas 7 votos de diferencia con Ricardo Docobo en el mes de mayo.

Por eso no extraña que si se le pide una palabra que evoque su historia con el Obra es directo: “Lucha. Es lo primero que se me ocurre. Estuvimos ahí en una época complicada”. Pero también con buenos recuerdos: “El mejor sin duda cuando me llamó Docobo para decirme que la ACB había aceptado por fin la inscripción en el año 2009”. “Nos pusieron todas las trabas y más, y aunque la cosa estaba tan complicada estábamos seguros de que lo conseguiríamos porque cumplíamos todos los requisitos, no se había dejado nada en el aire, cumplíamos todas las exigencias en cuanto a deudas y presupuesto y solo faltaba el Ok... aunque con lo que nos habían hecho podíamos esperar cualquier cosa. La noticia fue de una alegría tremenda. Luego también el primer partido en Sar con el Barcelona. No lo viví en el palco, era vicepresidente pero no solía sentarme allí y lo vi desde mi asiento un poco más abajo”, recuerda.

Para Laíño la persona de José Ramón Mato “fue vital y la pieza clave de todo”. “A partir de él encajó todo lo demás y fue el alma de toda la lucha durante muchos años junto con Docobo. Es una persona especial. Además de una enciclopedia, se acuerda de todo. Tiene todos los datos. No le gusta aparecer, y cuando otra gente se postuló se echó atrás sin problema ninguno. Pero para mí es inimitable”, considera.

Entre todos los entrenadores con los que convivió, el compostelano asegura que siempre “recuerdo con mucho cariño a Emilio Suárez”, un técnico fundamental en el crecimiento en cuanto a calidad y trabajo del equipo sénior por entonces y bajo el que se lograría el ansiado ascenso a la Liga EBA en 2009.

Como jugador inolvidable, Javier Laíño cita a Bill Collins, “me encantaba”. “Era la época en la que iba a Sar con mis hijos y era un jugador especial, el mejor del equipo, el símbolo y además estaba bastante implicado en Santiago, era muy cordial, hacía mucha vida en la ciudad”, añade al tiempo que sopesa que la mejor forma de celebrar estas bodas de oro sería con “un partido homenaje, con jugadores antiguos de varias épocas”.