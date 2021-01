Una historia de sobra conocida en San Lázaro

Poco premio para el Compostela. Una vez más. El conjunto de Yago Iglesias cosechó un empate ante Unionistas que sabe a poco. Dominó y maniató por completo al líder, que jugó replegado en su propio campo y solo inquietó en momentos muy puntuales.

Solo le faltó el gol al Compostela para certificar con una victoria su dominio sobre el campo. Lo buscó de todas las maneras, pero fue misión imposible. La SD demuestra que puede codearse con los grandes, y sin embargo se ve abocada a seguir una jornada más en puestos de peligro.

Aunque existía la incógnita de cómo respondería el Compostela después de un mes sin competir lo cierto es que no notó la inactividad, pues volvió igual que se fue, llevando el peso y la iniciativa del encuentro ante un Unionistas al que no le importó esperar atrás. Sin embargo, la posesión del cuadro blanquiazul no acababa de ser fructífera, cayendo por momentos en la precipitación con varios pases errados y alguna que otra imprecisión en ataque.

Le faltaba, de nuevo, concretar su dominio en goles. Intentaría abrir el marcador Juampa, con un remate que se marchó fuera entrando por el carril central. También Bicho dispondría de un par de remates dentro del área que se fueron demasiado alto.

La ocasión más clara de la primera parte partió de las botas de Jimmy, rozando la primera media hora de juego con un disparo que obligó a Serna a estirarse abajo para desviar el balón a córner.

La sensación en la parroquia compostelanista era de cierta frustración al ver, de nuevo, como el conjunto de Yago Iglesias maniataba al primer clasificado pero no acababa de tomar ventaja. Por méritos el Compos podría ser tranquilamente el líder de la categoría, pero el único mérito que cuenta para conseguir los puntos son los goles.

Porque de la condición de líder de Unionistas poco se vio. Un cabezazo de Manu Viana estaba siendo el único peligro, hasta que un disparo de Íñigo Muñoz que se marchó lamiendo el palo se convirtió en la ocasión más clara de toda la primera parte, a diez minutos del descanso.

No inquietaba el cuadro de Hernán Pérez porque el trabajo defensivo del Compostela fue de nota. Fue una labor de todos, desde la seriedad de Guille, titular ante la ausencia de Casas, hasta el encomiable esfuerzo defensivo de Primo.

Con una doble oportunidad de Brais, con un remate demasiado flojo y un testarazo a centro de Juampa, se alcanzaría el descanso.

Tras el intermedio el Compostela dio un paso adelante pero el primero en avisar fue el Unionistas, con un disparo de Cris Montes que fue el prólogo a un mano a mano de Aythami con Pato Guillén que salvó el guardameta. Tuvo que volver a lucirse el portero ante un remate de cabeza de Ramiro que apuntaba a gol en el córner siguiente.

Más allá de esos acercamientos el colectivo de Yago Iglesias arrinconó por completo a su rival y no cejó en una busca incesante del gol. Lo acarició Bicho, con un potente disparo en una jugada de estrategia tras un saque de esquina, pero ni siquiera el rechace, ni en esta ni en ninguna otra jugada, acababa de favorecer al Compostela.

Era una lucha sin cuartel, pero sin fortuna alguna. Clara, también, fue la ocasión de Primo, finalizando una galopada de Jimmy por banda. Pero el balón no quería entrar, y daba la sensación de que por más que hiciera el Compos, el gol nunca llegaría.

Intentó dotar al equipo de mayor potencial ofensivo Yago, dando entrada a Hugo en lugar de Saro (previamente había entrado Josiño por Juampa). Tampoco estaba ya sobre el campo el excompostelanista Aythami, que se llevó la ovación de la tarde.

No cambio el guion. El balón se paseó por el área salmantina sin encontrar rematador y quien rozó el gol fue Álex Rey para Unionistas.

El último intento, también sin suerte para el Compostela, fue de Hugo Sanmartín.

Nuevo partido sin perder del Compostela, que otra vez se quedó con las ganas.