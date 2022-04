Una nueva edad de oro para el tenis en España

La española Paula Badosa, número dos del tenis mundial, ya está instalada entre la élite del tenis, pero asegura que pretende trabajar “por ser la mejor del mundo”. “Siempre dije que trabajaba para estar entre las mejores del mundo y ahora que estoy entre ellas cambio la frase y digo que trabajo para ser la mejor del mundo y ganar algún día un Grand Slam”, in

“Muy contenta y orgullosa de ser la segunda del mundo, de las cosas que he superado. He sido una persona que he pensado en grande y eso me ha ayudado en mi carrera”, insistió Badosa, que se encuentra en Madrid para disputar el WTA 1.000.

El hecho de ser la segunda del mundo le añade presión. Ella lo reconoce. “Estoy en una posición que tiene más presión y en casa un poco más. Además hay motivación. Hay muchas emociones al jugar en casa. Más positivas que negativas. Estoy con muchas ganas de jugar delante de mi gente, de mi público y que me empujen como otras veces. Es una semana diferente que me ha gustado siempre mucho”, reconoció.

El año pasado acudió como invitada del torneo. Era la 61 del mundo. Llegó a semifinales. “Sí, ha pasado un año y muchísimas cosas han cambiado. Ha sido un cambio muy grande. Todo me ha venido muy rápido. Estoy en un proceso también asimilándolo. Aprendiendo a jugar como favorita. El ver que mis rivales juegan más sueltas. Que soy la rival a batir. Hay muchísimas cosas que encuentro nuevo, experiencias nuevas. Es un reto. Siempre he dicho que me gustan mucho los retos y este es otro. Jugar aquí en casa como favorita cosa que nunca lo he hecho y con mi gente. Eso va a ser más presión y más con el cuadro que tengo”, asumió.

Roland Garros es uno de los grandes retos de Paula Badosa. Pero antes, tiene Madrid y Roma. “Necesito los máximos partidos posibles para llegar bien a París. Partidos duros, menos duros y vivir muchas cosas esta semana para llegar con mucho ritmo y experiencias. Ojalá pueda jugar muchos partidos porque es una semana diferente con mucha presión, parecido a un Grand Slam los que somos españoles y me voy a encontrar muchas cosas de las que me voy a encontrar en París”, dijo Badosa, que realza la relevancia del torneo de Madrid.

“Madrid me hace muchísima ilusión. No sé si a la altura de un Grand Slam, que me hace muchísima ilusión ganar, pero puede estar a un nivel muy parecido por el hecho de que juego en casa y delante de toda mi gente”, subrayó.

Paula Badosa es el reflejo del buen momento del tenis español, con cuatro jugadores entre los diez primeros. Dos en el circuito masculino, Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, y dos en el femenino, Badosa y Garbiñe Muguruza.

“El momento del tenis español es increíble. No sé si alguna vez ha habido cuatro top ten como ahora. Dos en masculino y dos en femenino. Eso es bueno para las nuevas generaciones. Lo de Alacaraz es increíble, Garbiñe Muguruza siempre ha sido un ejemplo a seguir y de Rafa qué voy a decir”, señaló. A.N.E.