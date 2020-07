Uns 130.000 rapaces farán deporte de forma segura no Xogade

XUNTA O Consello da Xunta autorizou a tramitación do expediente de contratación do contrato privado de seguro para cubrir os riscos derivados da práctica deportiva con motivo da participación dos nenos e nenas galegos e galegas de entre 6 e 16 anos nas modalidades escolar e federada do programa Xogade (Xogos Galegos Deportivos en Idade Escolar) durante as tempadas 2020-2021 e 2021-2022, a razón duns dous millóns de euros por tempada. O importe total da contratación da póliza será duns 4 millóns de euros, permitindo que en torno aos 130.000 rapaces e rapazas practiquen deporte forma segura. ECG