US Open: Alcaraz, Garbiñe y Serena Williams avanzan a segunda ronda; Tsitsipas, cuarto favorito, eliminado

TENIS. Carlos Alcaraz, número cuatro del ránking ATP, debutó ayer en el Abierto de Estados Unidos con una victoria ante el argentino Sebastián Báez, número 37 del mundo, quien se retiró por lesión cuando iba perdiendo 7-5, 7-5 y 2-0 en un partido de alto nivel. El murciano, ganador de cuatro torneos este año, entre ellos los Masters 1.000 de Miami y Madrid, iluminó la pista Arthur Ashe con un tenis espectacular en el segundo enfrentamiento de su carrera con Báez, después de doblegarle el año pasado en el Masters de Nueva Generación de Milán. El argentino, de 21 años, estaba jugando un tenis de alto nivel y llegó a tener una rotura de ventaja en el segundo parcial, pero un problema muscular sufrido al comienzo del tercer parcial le impidió seguir jugándose sus opciones.

Intentó pedir asistencia médica, pero se dio cuenta de forma inmediata de que no se trataba de una calambre, sino de una lesión más grave. Fue un mal epílogo para un partido de alto nivel. “Siempre lo he hecho bien cuando he jugado en grandes estadios, tengo ganas de jugar en la Arthur Ashe, el año pasado fue increíble. Seguro cuando juegue allí, disfrutaré”, aseguraba en una rueda de prensa previa a este partido el tenista murciano. Además, el colombiano Daniel Galán logró este lunes la victoria más importante de su carrera, al fulminar al griego Stefanos Tsitsipas, cuarto cabeza de serie, en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos.

En el cuadro femenino, Garbiñe Muguruza arrancó con buen pie al imponerse por 6-3 y 7-6 (5) a la danesa Clara Tauson en su debut. Serena Williams, que anunció recientemente que está lista para retirarse del tenis y que sugirió que lo haría después del Abierto de Estados Unidos, superó a la montenegrina Danka Kovinic por un doble 6-3. Cayeron las españolas Sara Sorribes y Nuria Párrizas. EFE