Valdano cree que el VAR llevará a deformar el fútbol

FÚTBOL El exfutbolista y exentrenador Jorge Valdano afirmó este jueves en una conferencia que está en contra de la Asistencia por Vídeo al Árbitro (VAR), porque opina que esta herramienta “es el comienzo de una invasión que va a deformar el fútbol”. “El fútbol tiene 150 años, ha captado la atención del mundo entero y no veo la necesidad de invadirlo con modificaciones reglamentarias como los cinco cambios, con teorías para mejorarlo, como sacar los fueras de banda con el pie, o con la invasión del VAR que le quita ritmo al juego y terminan deformándolo. Hablamos como si fuera un juego nuevo que acaba de aparecer y le estemos buscando el contenido”, explicó.

Para Valdano, en el VAR el elemento de la justicia es incontestable, pero apuntó que con esta herramienta “las injusticias se hacen más grandes y uno termina creyendo que hay una conspiración contra su equipo”.

El exfutbolista expresó que cada vez es más importante que llegue al fútbol gente académicamente preparada, porque ha movilizado la industria del ocio y ahora hay necesidad de que los jóvenes no se desenganchen, porque este tipo de público tiene 10.000 posibilidades de entretenimiento que compiten con el fútbol.

“Confunden el fútbol con el entretenimiento y eso es un error de marca mayor. El fútbol no es entretenimiento, es emoción: entretenimiento más sentimiento. Hay una secuencia natural de padres a hijos cuando uno se hace de un equipo, del equipo de su comunidad. Que los estudiantes de periodismo no olviden que cuando hablan de fútbol hablan de emociones y eso no tiene competencia”. EFE