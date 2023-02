Van der Poel ganó al sprint el Mundial de ciclocross

Felipe Orts ha sido el representante nacional más destacado en la jornada final del Mundial de Ciclocross que se ha celebrado en la localidad neerlandesa de Hoogerheide al finalizar en 19ª posición tras una rapidísima carrera en la que se ha impuesto el local Mathieu Van der Poel al sprint a su grandísimo rival, el belga Wout Van Aert, después de no separarse entre ellos ni siquiera ocho metros en toda la prueba.

La carrera élite masculina pronto se estructuró en dos guerras claramente diferenciadas: la primera, por la victoria, entre los genuinos Mathieu Van der Poel y Wout Van Aert; y la segunda librada entre el resto de contendientes a los puestos de honor. Felipe Orts estuvo durante buena parte de la prueba rodando en un numeroso grupo de una veintena de corredores que fue partiéndose y generando nuevos grupos más pequeños a medida que avanzaba la competición.

El alicantino, a pesar de sufrir una caída y ceder algunos puestos, volvía de nuevo a colocarse cerca del Top10 mediada la carrera, rodando finalmente en un grupo que disputaría los puestos del 10 al 19, con Orts concluyendo en 19ª posición a solo ocho segundos de la décima plaza.

“He ido toda la carrera muy forzado; llegaban las rectas y se tensaba y en las curvas no podía recuperar; ha sido muy agónica de principio a fin. Lo he dado todo, no ha sido el resultado que buscaba, pero sé que las carreras son así. Íbamos todos muy juntos y al final me han faltado fuerzas para estar más delante. Contento con el año”, declaraba Orts nada más concluir.

Kevin Suárez por su parte no encontraba sus mejores piernas y, aunque durante los primeros giros lograba entrar en el mismo grupo en el que rodaba Orts, perdía contacto posteriormente para terminar 30º. “No he vuelto a recuperar sensaciones tras la enfermedad que tuve en navidades. Hoy desde salida veía que no funcionaban las piernas. He dado todo lo que tenía. Una pena porque esta temporada creo que había hecho las cosas muy bien, pero bueno, las cosas son así y no siempre salen como uno quieren”, concluía el cántabro.

MONTONERA EN LOS JUNIOR. La selección española junior vio condicionada su carrera por una montonera formada en la salida que perjudicó a Gorka Corres, quien además, sufrió posteriormente otra caída que le dañó la mano y el muslo, aunque pudo continuar en carrera para erigirse en el mejor nacional y finalizar en el puesto 34.

Hodei Muñoz lograba remontar algunas posiciones tras la montonera para establecerse en torno al puesto 50, concluyendo 49º. Por su parte, Carlos Gámez pasaba la primera vuelta en torno a la posición 40, perdiendo luego algo de ritmo para acabar 51º. “Me he caído en salida y me he hecho bastante daño en el dedo y el muslo. Luego he tenido otra caída a 500 metros de salir más o menos y después ha sido aguantar el dolor y disfrutar lo que he podido. Lo hemos dado todo, así que contentos por esa parte”.