Variedades que están en boca de todos

La Liga Española ha perdido calidad técnica y eso se ve en el tipo de entradas que se realizan. El llevar el juego a lo físico y con déficit de controles genera ese tipo de juego y eso puede que sea una de las causas de tanta tarjeta. Tarjetas, entradas, lesiones, lista para el mundial, copa y VAR, estas variedades están en boca de todos. La polémica está servida. Somos muy de comparar y se compara con otras ligas, aquí vamos por la tarjeta roja número 60 y con “VAR que lo ve todo”, no tenemos a los Ramos, Aguado, Alfaro, Juanito, Salinas, Denia, Hierro, Lopo, Marchena, Pochetino, ..., con más ojos de control y se siguen dando muchas expulsiones y acciones que no se sustentan ni se pueden justificar en el juego moderno. En estos tiempos no pueden escusarse en el terreno de juego, que están todos impecables, ni en la lentitud, que todos son atletas y muy bien reparados, ni en la disculpa por llegar tarde o que fue si querer. Existen infinitos récords y de múltiples tipos. Lograr una marca suele ser algo positivo y admirable, en este caso son hazañas negativas donde podíamos meter incontables futbolistas que pasaron y pasan por la Liga Española, serán recordados por las veces que se fueron antes de tiempo al vestuario, dejando colgado a su equipo.

Supongo que convendría educar, formar e informar a los jugadores, concienciarlos e inculcarles normas de comportamiento porque detrás tienen muchos ojos y desde todos los ángulos, que los controlan, analizan y ven. La formación teórica debería formar parte de la formación del jugador, que menos que pedirle que conozca su profesión y las libertades y riesgos que contiene.

Las últimas jornadas de nuestro fútbol fueron penosas. De tanto hablar del riesgo de lesión, de reservarse para el mundial, pusieron en alerta a los jugadores y lo tomaron al pie de la letra. De tanto hablar Qatar, de meter el pie, pusieron en alerta a los propios jugadores.

La lista y el mundial pasan a ser el centro de nuestro país. Tenemos esperanza y pensamos que se igualará los éxitos de antaño, pero estos jugadores son diferentes, son de otra época, y no los podemos clonar, no hay en nuestro país jugadores equivalentes ni creo que los tengamos nunca, fueron figuras inigualables que nos pusieron en primera línea mundial mucho tiempo y ahora esperamos lo mismo de estos y son muy buenos pero diferentes, aunque nos cueste admitirlo. La ilusión nadie nos la puede sacar, sabemos que no tenemos grandes cracs, pero poseemos una Selección con la ilusión de los jóvenes que empujan, con cualidades y potencias para hacer frente a cualquiera. Por el pasado reciente hay que ganar y aspirar a lo máximo. Esta vez no hay un gallego y eso que los nuestros llevan más goles en LaLiga que todos los supuestos delanteros juntos.

Llegó la Copa con ilusión, esta semana pasada tocó mezclar el fútbol amateur con el profesional, muchos equipos de regional jugaron contra primeras, son equipos del fútbol modesto, del juego sin VAR, se han ganado el premio, le permiten llegar y luego no le dan autorización para jugar en su campo ya sea por aforo, seguridad, instalaciones y sala de antidoping. Todo este lleva algo de sinsentido.

La semana pasada ya hablamos de VAR y no hay que ser pesados, sólo esperar acontecimientos.