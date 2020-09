Vázquez aún confía en seguir en Segunda

El entrenador del Deportivo, Fernando Vázquez, aseguró que mantiene la “esperanza” de seguir en Segunda División y ha pedido que “un juez independiente” pare el descenso del equipo gallego, que ha solicitado la cautelarísima para paralizar el inicio de LaLiga SmartBank.

El Deportivo sufrió el descenso a Segunda B en la última jornada de la temporada pasada, en la que se incumplió la circular de la Federación Española sobre la disputa de todos los partidos en horario unificado.

“Tengo mi esperanza, porque no puedo aceptar estar en Segunda B sin ser juzgados. El Dépor no fue juzgado. Nuestra teoría de que hubo vulneración en la última jornada no está juzgada. Espero que un juez independiente pare todo esto. El perjuicio para el Deportivo ya está siendo tremendo”, explicó.

El técnico consideró “determinante” el papel que jugó el CSD, que anuló, a través del Tribunal Administrativo del Deporte, la investigación que había abierto la Federación Española de Fútbol, que pedía el descenso del Fuenlabrada, y por decantarse por la propuesta de LaLiga de un calendario con 22 equipos en Segunda y no los 24 que planteaba la RFEF.

“El CSD elige al TAD y tampoco podemos pensar que el TAD es un tribunal independiente. Yo también pienso que es un tribunal político elegido por políticos. ¿Que es independiente? Puede ser, pero yo puedo entender que esté influenciado”, apuntó.

Vázquez dijo que había “aceptado el descenso en el terreno de juego” y señaló que celebrar la permanencia con la afición del Deportivo es “algo” que le “robaron”.

“Eso me afectó de forma directa, fue como un puñetazo”, reconoció el técnico, quien admitió que se replanteó la continuidad en el equipo a pesar de que tenía contrato en Segunda B.

El preparador blanquiazul deseó que el Deportivo sea como el Ave Fénix y renazca en la categoría de bronce, si bien pidió humildad y alertó de que no será “llegar y ganar sin bajarse del autobús”.