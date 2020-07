Vázquez considera "imposible" repetir jornada y aboga por la permanencia del Dépor

Fernando Vázquez, entrenador del Deportivo, se ha mostrado "plenamente convencido" de que el equipo gallego es de Segunda División, ha considerado "imposible" repetir la última jornada de LaLiga SmartBank y ha advertido de que "los que tomaron la decisión" de suspender solo su partido con el Fuenlabrada deben "pagar".

"El Deportivo lo dijo en palabras de su presidente, vamos a porque se anule la jornada. Si es materialmente imposible hacerlo, los que tomaron la decisión tienen que pagar las consecuencias, no el Deportivo. Consideramos que la competición está vulnerada. Esas personas que decidieron, tienen que dar un paso atrás", explicó.

En una rueda de prensa telemática desde la sede del club, Vázquez pidió "humildad" al presidente de LaLiga, Javier Tebas, para "reconocer el error" que cometió al suspender solo el partido del Deportivo y negarse a una liga de 24 equipos con el conjunto coruñés y el Numancia en Segunda División.

Consideró que el dirigente de la patronal se está "manteniendo en sus trece con una actitud de cabezota" y se preguntó si se hubiera tomado la "misma decisión" si hubieran estado implicados el Real Madrid y el Barcelona con el título en juego.

En su opinión, teniendo la oportunidad de optar por "una solución justa para todos", aplazar la jornada, se decantaron por "perjudicar al Deportivo".

"Podían haber pensado por un bien mayor y no un mal menor. El Deportivo fue claramente agraviado, discriminado y herido en sus sentimientos", dijo.

También criticó las acusaciones de Tebas hacia el Deportivo, al haber asegurado que es el club gallego es el menos indicado para hablar de integridad deportiva.

"Es lanzar bulos sin pruebas y me parece que no es propio de un presidente. Vuelve a denigrar del Deportivo sin decir en qué situación. Si me dice las razones, podría contestar. Pero tira la piedra y esconde la mano", declaró.

Además, comentó que a Tebas y los que decidieron suspender solo el partido del Deportivo les preguntaría por qué en el "dilema" entre suspender toda la jornada o solo el Dépor-Fuenlabrada, optaron por esto último.

"¿Por qué no se aplaza la jornada y se espera que el Fuenlabrada pueda competir? Un mal menor se convirtió en un mal mayor. Quisieron que fuera un mal menor, solo nuestro partido, pero el mal fue muy superior y es la primera pregunta que se debe contestar", razonó.

El Deportivo perdió la categoría en el terreno de juego al no poder disputar su partido con el Fuenlabrada y darse las victorias del Albacete y el Lugo en la jornada y, aunque una de las peticiones del conjunto blanquiazul es repetir la jornada por completo, el técnico lo ve imposible, entre otras cosas, por la situación del Fuenlabrada y los equipos de vacaciones.

"Materialmente, es imposible repetir la jornada porque entonces habría una revolución en Segunda. ¿Cuándo se recuperaría esa jornada, en agosto, cuando el Fuenlabrada estuviera bien? Una vez que está materializada la decisión que tomaron, conseguir la repetición me parece imposible", aseveró.

Y lo mismo dijo respecto a la posibilidad de que el Deportivo tenga que jugar, como descendido a Segunda B, el partido suspendido con el Fuenlabrada, que se jugaría la promoción de ascenso.

"A mí me parece una cosa imposible jugar este partido, sería un acto de comedia. Si estamos por que la competición no se vulnere, está clarísimo que está vulnerada porque nuestra situación es casi de acabar la temporada. ¿Cómo se convence a un equipo agraviado, traicionado, discriminado por la patronal?", se cuestionó.

"Tendría que ser un mago para ser capaz de motivar a los jugadores y no deslegitimar la competición. Si tuviera ánimo de venganza podría decir: vosotros lo hicisteis así y os lo tenéis que comer. De alguna forma, alguna responsabilidad me quitaron con esa decisión porque no tengo esa responsabilidad para que el Deportivo sea competitivo si se juega el partido", señaló.

El preparador blanquiazul no dio por válida la posibilidad de que se le dé por ganado el partido al Deportivo, lo que implicaría su descenso a Segunda B y que el Fuenlabrada se quedara fuera de la promoción de ascenso.

"¿Qué hubiera pasado en los partidos del Albacete y el Lugo si nosotros hubiéramos ido ganando nuestro partido? Eso no se puede vivir ya. La situación es tan grave que es irrepetible", insistió.

El técnico dejó claro que le da igual que Segunda División sea la próxima temporada de "22 o 24 equipos", siempre que esté el Deportivo entre ellos porque "es de justicia".

Al Fuenlabrada le consideró "víctima" como "equipo y jugadores" y afirmó que no le acusa "de nada" porque será la "justicia" la que diga "si cometió errores graves y, en ese caso, tendrá que pagar por eso".

"No les acuso, solo me pregunto por qué los positivos (por COVID-19) no fueron comunicados con anterioridad. El Fuenlabrada es víctima de COVID y le deseo pronta recuperación a los jugadores. Si tiene que jugar el playoff, imaginaos cómo lo va a hacer con jugadores que no pueden actuar", arguyó.

Por otra parte, también dijo que, de puertas para dentro, en el Deportivo debatió con el médico del equipo, Carlos Lariño, semanas atrás, sobre la jerarquía del protocolo de LaLiga respecto al de Sanidad.

"Los médicos estaban alucinados porque había este protocolo que estaba por encima de Sanidad. El protocolo se aprobó por encima de los médicos de los clubes. Yo le decía a Carlos Lariño que el fútbol no podía estar por encima de las leyes civiles. Era un tema conocido, un tema que se hablaba", apuntó.

En su intervención, Vázquez reflexionó acerca de que le "gustaría que los clubes se pusieran en la situación del Dépor", entendieran que "hay una situación absurda" y apoyaran al equipo coruñés en su "reivindicación".

