Veinte años no son nada para el CB Cluny 98-99

Hay quien repasó de arriba a abajo las listas de películas y series de Netflix, quien agotó los libros de su biblioteca particular, quien limpió cortinas, alfombras y ordenó armarios, quien pintó muebles, desempolvó esos juegos de mesa que un día parecieron el mejor regalo de Navidad pero con los que jamás hubo tiempo para jugar, y quien durante horas y horas tuvo que buscar sitio a los rollos de papel higiénico que acumulaba compra tras compra.

También los grupos de wasap se convirtieron en una de las principales distracciones de estos casi dos meses de confinamiento a causa del maldito covid-19, como esas llamadas inesperadas, y de ahí precisamente, surge esta historia.

“Era algo que ya íbamos a hacer el año pasado pero al final, por unas cosas o por otras, lo fuimos dejando. Yo había con gente con la que más o menos sí tenía algún contacto, pero con otra ni sabía qué hacía ni por dónde andaba” -relata Óscar Martínez-. “Un día de estos de confinamiento me mandó un mensaje Paz. Me decía si me acordaba de ella, que querían hacer un programa en Radio Foz y si podían contar conmigo... y ahí fue cuando dije ‘esta es la mía’. Fuimos arrancando, empezamos a mover el tema y localizándolas a todas hasta que lo conseguimos”. Y así fue como el pasado 22 de mayo, 22 años después, el equipo del CB Cluny que militó en la 1.ª División Nacional en la temporada 98-99 se volvió a reunir. “Fuimos capaces de estar las 9 jugadoras y los tres del cuerpo técnico y estuvimos casi dos horas charlando. Lo pasamos genial y a raíz de ahí ya hicimos un grupo de wasap por el móvil que es una locura”, añade.

En el recuerdo siempre quedará la aportación dentro y fuera de la cancha de Yolanda Núñez, You, fallecida repentinamente en agosto de 2002 con apenas 27 años, en un grupo mezcla de juventud y veteranía que conformaron Paz López, María Castelao, Bea Sáiz Plavi, Montse López, Helena Mariño, Noe Vicente, María José Antón Majo, Olga Montero y Patricia Barreiro con Óscar Martínez como entrenador, César Varela como ayudante y

José Antonio Menéndez Zapico Zapi de delegado.

“A la que más nos costó localizar fue a Plavi, pero por ejemplo, a Paz no la había vuelto a ver desde que la entrené esa temporada, a Bea también le perdí la pista, a María Castelao aunque es de aquí tampoco nunca coincidimos y eran muchas a las que hacía muchos años que no veía como a Mariajo, que lleva 12 años viviendo en Alemania igual que César, con el que sí quedo cuando viene a Galicia”, aporta el técnico compostelano.

MOMENTOS ESPECIALES. Fueron muchos los grupos y las jugadoras que dirigió Óscar Martínez tanto en su etapa en el CB Cluny como en Pío XII, ¿qué tenía este de especial?, ¿por qué fue tan emotivo el reencuentro? “Hubo muy buen rollo en ese equipo. Coincidió que también fue mi último año en Cluny. Un equipo que trajo a Paz de la Liga Femenina aunque jugase poco en Lugo, al que vino Helena de Vilagarcía porque tampoco contaba con muchos minutos allí, pero el resto era gente muy joven y casi sin experiencia. Ese año salió todo muy bien. Quedamos terceras en la que fue la mejor clasificación de Cluny en su historia y a solo dos victorias de ir a la fase de ascenso cuando era un equipo que no estaba hecho para eso”, subraya con orgullo.

“Teníamos muy buen rollo entre nosotros, había muy buen ambiente, a nivel deportivo ganamos mucho pero el ambiente era excepcional. Estuvimos recordando anécdotas de partidos, de salidas de la noche, del Faíscas, de las fiestas en casa de Montse que vivía en un piso de estudiantes, de que más que un equipo éramos una familia”, redunda el entrenador que continúa: “Paz es consciente, y lo decía en la reunión, de que para ella fue el año que le valió para ir hacia arriba, pues después de estar con nosotros fichó por Vilagarcía de Liga Femenina y estuvo un montón de años jugando a muy buen nivel. Se mejoró a nivel deportivo y se dio un salto de calidad porque algunas venían de la Segunda División y otras como Olga, Noe y María por ejemplo era gente de la casa... pero a nivel de equipo fue espectacular”.

NOSTALGIA. Quienes fueron protagonistas o testigos del ambiente de baloncesto que embargaba por aquella época Compostela asentirán ante cada afirmación de Óscar Martínez y recordarán con nostalgia un pasado en el que los derbis en el básquet femenino de Santiago se disfrutaban siempre con competitividad... pero también con una sonrisa -“Ese año Pío disputó su primera fase de ascenso pero de los 4 partidos que jugamos contra ellas les ganamos 2”, no se olvida de mencionar el técnico- y una etapa en la que el deporte en general “no tiene nada que ver con el de ahora”.

“Entrenábamos mucho porque estábamos en una categoría muy exigente (por entonces la 1.ª Nacional era la segunda máxima división) y hasta la relación con los rivales era diferente. Físicamente las jugadoras son ahora mejores, pero a nivel técnico tampoco tiene nada que ver”, considera. “En la ciudad había tres equipos en 1.ª Femenina, nosotros, Pío XII y CDU y 5 en 2.ª Autonómica con Codima, Compañía de María, San Pelayo, además de Cluny y Pío también. Teníamos mucho nivel, con gente de calidad”, añade.

NUEVA OPORTUNIDAD. El inminente ascenso del Ulla Oil Rosalía a la Liga Femenina 2 ayudaría a recuperar parte de ese legado. “Sería muy importante para que se pueda coger un nuevo impulso, para que las niñas tengan ese reflejo de baloncesto de calidad y tengan la opción y el sueño de poder llegar a jugar arriba”, asume el técnico.

Esa es la asignatura pendiente en el baloncesto local. La cuenta pendiente del CB Cluny de la temporada 98-99 es volver a reunirse, pero físicamente, una vez que la pandemia se deje atrás y una vez que las agendas de las 9 jugadoras y de los 3 miembros del cuerpo técnico lo permitan. “De momento los que estamos por aquí ya quieren quedar para tomar unas cañas y a ver si esta semana lo hacemos”, ansía.