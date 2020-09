“Veo al equipo preparado para cosas más grandes de lo que la gente espera”

Borja Rey fue presentado ayer como nuevo portero del Compostela, el equipo de su ciudad, con el que se vincula por los dos próximos años. La ilusión y la ambición fueron las notas predominantes en sus primeras palabras como jugador blanquiazul, en un acto celebrado en el Restaurante San Jaime.

“Estamos muy ilusionados todos. Veo al equipo muy preparado para hacer cosas más grandes de lo que la gente espera de nosotros”, —afirmó. “Todo el mundo se está poniendo a punto físicamente, comiendo bien, para llegar al día uno y romper ya”.

Sin embargo, a pesar de sus palabras, el guardameta santiagués no quiso generar falsas expectativas y apostó por ir paso a paso: “El primer objetivo es ganar un partido para después ganar diez. Es un grupo con diez buenos equipos, y tenemos que estar serios para después pensar en otras cosas”.

Con Pato como contrincante por un puesto bajo palos, Borja reconoce que “el rol es el que es”, si bien no renuncia a presentar batalla y, sobre todo, aprender cuanto sea posible. “Espero mejorar muchísimo, porque tengo un gran compañero, que es Pato. Espero aprender de él mucho y devolver la confianza que pusieron en mí, y que si algún día tienen que ponerme en el once no les tiemble el pulso”, declara.

La lección la trae aprendida Borja, al igual que sus puntos fuertes y débiles. “Mi punto más fuerte es el trabajo. La cabeza me va al fútbol siempre. Quiero hacerlo lo mejor posible, entrenar me gusta, y que me digan que hago bien las cosas me gusta, así que trabajo para eso. Puntos a mejorar, por supuesto, la confianza, la veteranía... eso se coge con los años”, analiza.

El arquero santiagués fue el primero en sumarse al nuevo proyecto compostelanista, incluso antes de la celebración del play-off de ascenso. Reconoce que fue una negociación rápida, sin mucho que pensar: “Si te llama el Compos, siendo de Santiago y con la estructura que tiene es muy difícil decir que no. Prácticamente ya estaba firmado antes de que me hicieran la oferta, porque quería venir y es el equipo de mi ciudad”.

Aunque, al igual que apuntaba Juampa, otro de los fichajes compostelanistas, en su presentación, Borja no llega a la SD exclusivamente por una razón sentimental, sino que la propuesta de juego que ha caracterizado al equipo en los últimos años ejerce un poder de atracción. “Yago me encanta como entrena y la intensidad que mete. El fútbol que practica el Compos gusta a todo el mundo, y esa es la idea que hay que tener en Segunda B, hay que ganar así”. Las instalaciones y las facilidades para trabajar en el día a día también tuvieron su parte de culpa: “Son instalaciones de Primera División. Es un club que entras y tienes tu sitio en el vestuario, el gimnasio, dos campazos, la ropa lavada...”.

SUB-23. Con Borja Rey, el Compostela vuelve a apostar por un guardameta sub-23 para cubrir las espaldas de Pato Guillén, ocupando el hueco que dejó libre Anxo después de dos temporadas en el cuadro de Yago Iglesias.

Borja, de 21 años, procede del Arenteiro, con el que disputó cuatro partidos la campaña pasada, encajando dos goles. Anteriormente, militó en el Órdenes, pasando en su etapa juvenil por el Conxo Santiago, Deportivo y Santiago de Compostela CF.