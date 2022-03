“Ver como estaba el Agustín Mourís el día del ascenso es la recompensa a años de trabajo”

Si en las nueve jornadas que le quedan a la Primera División de fútbol sala el Pescados Rubén Burela no consigue darle la vuelta a la situación de descenso a la que aparece abocado -no ha conseguido ganar en 21 partidos-, Galicia se quedaría sin representantes en la máxima categoría por primera vez dede la creación de la Liga Nacional. Afortunadamente, el Noia Portus Apostoli, con su brillante temporada, apareció para remediarlo y, salvo sorpresa, será el único equipo gallego en la máxima categoría en el ejercicio 2022-2023.

Celebró la escuadra noiesa un ascenso que acarició en la temporada pasada con cinco jornadas de antelación gracias a un curso inmaculado. En 29 compromisos solo se dejó tres empates y dos derrotas. Y llegó a disfrutar de una racha de 16 victorias consecutivas. Así firmó, tras cinco años en Segunda en los que creció de manera paulatina, un salto que le llevará a competir junto a los grandes. Javier Barreiro es el director general de la entidad. Lleva toda una vida, más de 20 años, vinculado al club en casi todos los puestos. Incluso antes de que la entidad fuese el Noia Fútbol Sala, denominación que tomó en 2008, cuando llegó a Segunda B. Él apostó por Marlon Velasco cuando las dudas se cernían sobre el futuro de la entidad. Le renovó en proceso de crecimiento hasta 2023 y celebró el logro por todo lo alto tras la victoria ante el Leganés (3-1) el pasado sábado.

¿Recuperado de las emociones del sábado?

Sí. Un poco más reposado. Ahora se valora más, y ves la repercusión y el seguimiento que se lleva a cabo de ese hito histórico. Se saborea más. Lo disfrutaremos poco a poco. Los dos primeros días estás como en estado de shock, pero ahora empieza a verse como una realidad.

Después de lo sucedido la temporada anterior ¿Se imaginaba celebrar un ascenso el 26 de marzo?

Para nada. Ni por asomo. El objetivo era hacerlo lo mejor posible este año. Creíamos que mejorar los números del año pasado era imposible, porque habían sido estratosféricos. Éramos conscientes de que la liga sería hipercompetitiva, con grandes plantillas, con equipos reforzados, con tres descensos de Primera División, y sería muy complicada. Íbamos a trabajar para estar más arriba, y llegar a los momentos decisivos con opciones, pero ni en los mejores sueños nos imaginábamos poder hablar de que el 26 de marzo de 2022 sería una fecha histórica para el club y para el fútbol sala gallego.

¿Cree que alguna vez se le va a olvidar esa noche?

Yo creo que no. No sólo por mis vivencias personales, sino por lo que rodeó al partido y a la celebración. Ver como estaba el Agustín y lo que disfrutó y celebró la gente de Noia es la recompensa a un trabajo de muchos años.

La RFEF decidió no asistir, en el último momento, al partido decisivo. ¿Qué pasó?

Esto es fruto de lo que empezó hace un par de años. Las polémicas entre RFEF y LNFS es producto de eso. Independientemente de los conflictos, cada uno puede tener su manera de verlo. Nosotros, desde el club, tenemos la conciencia tranquila y sabemos que eso no empañará el éxito conseguido. Hay que pasar página, centrarnos en lo que sucedió.

Si Burela no lo remedia en las últimas jornadas, el Noia Portus Apostoli será el único representante gallego en la máxima categoría. Habrá orgullo y satisfacción, pero, ¿supone una sorpresa ser el primer equipo del fútbol sala autonómico?

Ojalá Burela pueda cambiar su dinámica, pueda levantar los números que tiene y salve la categoría. Si nos dicen hace siete años que en la temporada 22-23 el único representante gallego en Primera División iba a ser el Noia Portus Apostoli, no se lo creería nadie. Para nosotros, un club humilde y trabajador como este, ser el único representante de Galicia en la máxima categoría, será un orgullo. Ojalá seamos dos. También sería un orgullo compartir Primera con Burela.

¿Ya se ha puesto a hacer planes para la temporada que viene?

He procurado desconectar un poco. Las demandas son otras. Atiendo a la gente cercana que nos felicita. Los jugadores tienen días libres porque hay parón por la Copa de España. A partir de la próxima semana nos pondremos a trabajar en la planificación porque es importante atar todo cuanto antes para así tener margen para poder trabajar.

La plantilla que ha conseguido este hito llamará la atención de otros clubes más grandes. ¿Teme la espantada de algunos jugadores?

Es normal. Cuando un equipo lo hace bien es porque sus jugadores lo hacen francamente bien. Entonces los focos de otros se posan sobre nuestros jugadores. Cada uno es libre de tomar las decisiones que quiera. Nosotros intentaremos trabajar y confeccionar la mejor plantilla posible, acorde a nuestro poder económico y a una planificación económico-deportiva, como llevamos haciendo desde hace varios años. Si muchos jugadores no continuasen, intentaríamos sustituirlos, pero no tiene porqué ser así. A día de hoy no nos enfocamos en eso. Aún nos quedan objetivos por cumplir en la presente temporada. Vamos a competir todos los partidos de liga como si fuera el primero y a partir del próximo lunes nos centraremos en la eliminatoria de Copa Galicia que tenemos contra el Burela.

¿El Agustín Mourís podrá acoger partidos de Primera División?

Entiendo que sí. Habrá que hacer las modificaciones necesarias. ¿Por qué el Agustín Mourís no puede acoger partidos si a día de hoy, en pabellones similares, se está jugando en Primera División?. No va a ser una excepción. Queremos jugar en Noia y será en el Agustín Mourís.