Villestro y Victoria FC, a por sus primeros puntos

1.ª nacional Todavía no conocen la victoria después de tres jornadas, pero tanto la SD Villestro como el Victoria FC, los dos representantes compostelanos en la 1.ª División Nacional Femenina, pondrán todo de su parte para que cambiar esta dinámica este fin de semana.

El conjunto de Pere Tobaruela será el primero en pelear por abrir su cuenta positiva con la intención de hacerse fuertes en su campo Da Barrosa. “Xogamos contra un equipo recén ascendido, pero que fichou a once xogadoras do Oviedo B do ano pasado máis a algunha do Xixón e do Llanera, así que todo o plantel, salvo unha, teñen experiencia en Nacional”, describe el técnico del Villestro a un Versalles que suma de momento dos puntos tras sendos empates. “Serán unhas rivais moi difíciles porque xogan un fútbol moi directo e nós contamos con demasiadas ausencias ainda”, añade Tobaruela que confirma el debut esta tarde de Laura López del Río, ex del Viajes Interrías.

Por su parte, el Victoria FC visita mañana (17.00 horas) al Gijón FF, con la ambición de sumar sus primeros puntos de la temporada. “La plantilla está tranquila. Sabemos que es nuestro peor arranque liguero pero esto acaba de comenzar”, subraya el entrenador Chivi García sobre la racha de su equipo. “La liga está muy comprimida y aunque llevamos tres jornadas sin conseguir puntuar, los rivales que nos preceden tampoco lograron ninguna victoria. Un triunfo nos sacaría del descenso y es lo que necesitamos ahora mismo para coger confianza y empezar a sumar puntas para ir escalando en la clasificación”, reflexiona el técnico rojillo.

El cuadro asturiano “es un equipo fuerte en su casa, tiene jugadoras experimentadas y muy intensas donde destacan sus tres futbolistas más ofensivas, con mucha calidad y velocidad. Pero sabemos cómo podemos hacerles daño e intentaremos traer los primeros puntos de la temporada”, insiste Chivi García.

El entrenador santiagués no podrá contar para esta cita en tierras asturianas ni con Laura ni con Laurita, ambas con lesiones en el tobillo. c. guillén