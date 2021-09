“Vimos un equipo que se acercaba más a lo que el míster nos está exigiendo”

Santiago. Antonio Salado es una de las siete caras nuevas que llegaron al Compostela este verano. Es su primera experiencia lejos de casa, pero asegura que “los compañeros, el cuerpo técnico y el club” le han puesto “todo muy fácil” para adaptarse cuanto antes al equipo y a la ciudad.

“Me he adaptado bastante rápido a la ciudad y al equipo, y mucho ha sido gracias a ellos. Me veo bien en el campo, el estilo de juego del equipo me favorece”, reconoce el atacante blanquiazul.

La primera vez que hace las maletas ha sido para llegar a una ciudad que no conocía. “Llevo desde pequeño en Bilbao, donde he estado toda mi carrera. Es la primera vez que salgo de casa, no conocía absolutamente nada de la ciudad”. Sin embargo, tras pedir referencias, ahora está comprobando in situ que sus informadores no estaban errados: “Me había informado por medio de excompañeros que había tenido en otros equipos. Todo me ha parecido espectacular, es una ciudad muy cómoda, estoy muy a gusto y muy agradecido a toda la gente que me ha recibido muy bien”.

A Santiago y al Compostela Salado llega con la intención de seguir creciendo, tanto individual como colectivamente. “Todos los jugadores queremos seguir sumando cada año, estar un peldaño más arriba. A veces el camino es más largo; a veces, más corto. Yo creo que el objetivo de los jugadores, o de la gran mayoría, es ser mejor futbolista a final de temporada y si puedes dar un paso adelante, pues adelante”, concluye el jugador vasco. I.F.